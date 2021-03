Valentina Giacinti, poker all’Inter: record di gol con il Milan

Valentina Giacinti ha raggiunto uno storico record con il Milan: è la prima calciatrice rossonera a toccare 50 gol col Diavolo.

Seppur il Milan Femminile sia una realtà giovanissima, nata nel 2018, è diventata in poco tempo una delle squadre migliori del calcio in rosa. Oggi una rossonera è entrata nella storia del club: Valentina Giacinti è diventata la prima calciatrice del Diavolo a toccare quota 50 reti con il club.

Evento reso ancor più lieto dal fatto che sia arrivato nel derby femminile, dove la punta lombarda ha segnato quattro gol (tre nel primo tempo, uno nella ripresa), toccando quota 53 gol. Un traguardo eccezionale per l’attaccante rossonero e della Nazionale, sempre più consolidata nel mondo del calcio femminile.

Giacinti, i numeri del capitano del Milan femminile

Malgrado la giovane età, classe 1994, Valentina Giacinti è già un’istituzione del calcio italiano con all’attivo oltre 240 gol. Il Milan nel 2018 ha deciso di puntare su di lei per farne il faro della sua compagine femminile e la calciatrice non ha tradito le attese: con il Milan oggi ha scritto la storia, toccando le 50 reti in rossonero. Quota arrivata a 52 già nel primo tempo, dove ha siglato una tripletta nel derby, poi nella ripresa ha segnato ancora ed è arrivata quindi a 53 gol. Per quanto riguarda invece i gol in questa stagione, Giacinti è arrivata a quota 16 e ha raggiunto Girelli, il centravanti della Juventus (che giocherà oggi contro il Bari).

Un obiettivo storico che la FIGC ha celebrato attraverso i propri canali social con un post dedicata alla punta rossonera. Per lei non è la prima volta che sigla un record di squadra: nel 2017 aveva chiuso la sua esperienza al Mozzanica, divenendo la miglior marcatrice della storia del club.