Squalifica Rebic, oggi la sentenza del ricorso: Milan fiducioso

Il Milan ha fatto ricorso contro le due giornate di squalifica comminate a Rebic dopo il match contro il Napoli. Oggi è atteso il verdetto.

Dopo la pausa per le nazionali il Milan tornerà a riprendere la propria corsa Champions League, sperando anche di poter dare fastidio all’Inter per lo Scudetto. Il primo impegno sarà sabato a San Siro contro la Sampdoria.

Stefano Pioli spera di recuperare Rafael Leao e Mario Mandzukic, che ieri hanno ripreso ad allenarsi seppur a parte a Milanello. La stessa cosa ha fatto anche Ante Rebic, che comunque per il match contro la squadra di Claudio Ranieri è squalificato. Infatti, le parole rivolte all’arbitro Fabrizio Pasqua contro il Napoli gli sono costate due giornate di squalifica. Una già scontata contro la Fiorentina nell’ultima partita di campionato.

Rebic, squalifica ridotta e convocazione per Milan-Sampdoria?

Il Milan ha deciso di fare ricorso contro i due turni di squalifica comminati a Rebic. Il club rossonero ha chiesto che la sanzione venisse dimezzata. Oggi ci sarà la sentenza del Giudice Federale. Il quotidiano Tuttosport spiega che verso l’orario di pranzo ci sarà l’udienza e in seguito verrà emesso il verdetto.

Il giocatore croato avrebbe detto “sei scarso” a Pasqua e questo gli è costato il cartellino rosso diretto. Nessuna offesa pesante, dunque, ma una valutazione dell’operato dell’arbitro che chiaramente non è piaciuta al diretto interessato. Il club rossonero, forte anche di alcuni casi giurisprudenziali come quello di Alvaro Morata in Benevento-Juventus con sempre Pasqua direttore di gara, ha l’obiettivo di ottenere uno sconto della pena: di fatto l’annullamento della seconda giornata di squalifica.

Rebic, rispetto a Leao e Mandzukic, è quello che fisicamente sembra stare meglio e che potrebbe essere convocato per Milan-Sampdoria. Mister Pioli spera che la sentenza di oggi sia favorevole e di poter avere a disposizione l’ex Eintracht Francoforte nella prossima giornata di Serie A.

Dalla società rossonera trapela cauto ottimismo sull’esito positivo del ricorso. Oggi si saprà la decisione ufficiale del giudice. Sicuramente questa vicenda deve essere comunque di lezione a Rebic, che non può permettersi determinati comportamenti che possono danneggiare la squadra.