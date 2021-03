Il Milan vuole ingaggiare a parametro zero un giovanissimo talento del Borussia Dortmund: è Vasco Walz. Maldini deve battere il Barcellona.

Il Milan ha impostato la propria filosofia sul mercato in maniera molto chiara: si punta sui giovani talenti, ai quali affiancare anche giocatori di esperienza. Una linea che verrà portata avanti anche nella prossima campagna acquisti.

Tra i prospetti che il club rossonero sta seguendo con grande interesse c’è Vasco Walz, centrocampista classe 2004 che milita nel Borussia Dortmund. La Gazzetta dello Sport spiega che il Diavolo ha messo gli occhi sul gioiellino tedesco che gioca nella squadra Under 17 giallonera. Nelle sue vene scorre anche sangue italiano, infatti possiede il doppio passaporto.

Leggi anche:

Walz, il Milan sfida il Barcellona

Walz ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e pertanto rappresenta una ghiotta occasione a parametro zero per il Milan e non solo. Ma per Paolo Maldini non sarà semplice assicurarsi il promettente centrocampista tedesco, sulle cui tracce c’è anche il Barcellona. La concorrenza blaugrana sarà complicata da battere, però la società rossonera farà il possibile per assicurarsi il ragazzo.

Il Borussia Dortmund vorrebbe blindarlo con un nuovo contratto, ma rischia di perderlo. Ha preso Walz nel 2019 dal settore giovanile del Karlsruhe e si è messo in mostra nel ruolo di centrocampista centrale, facendo vedere ottime qualità per quanto riguarda l’organizzazione del gioco. Oltre ad avere buone doti tecniche, sa anche farsi valere in fase di interdizione. È il capitano della formazione Under 17 giallonera.

Maldini spera di portarlo al Milan, consapevole che chiaramente Walz non può essere subito pronto per la Prima Squadra a causa dell’età e della scarsa esperienza. Sarebbe comunque un ottimo colpo per il futuro, un ragazzo da far crescere prima di lanciarlo in Prima Squadra.

Certamente il club rossonero per la mediana prenderà anche un altro rinforzo, soprattutto in caso di mancato riscatto di Soualiho Meite. Oggi La Gazzetta dello Sport torna a fare il nome di Imran Louza, classe 1999 del Nantes. Non si tratta di un centrocampista di esperienza, dato che è abbastanza giovane e non ha mai giocato nelle coppe europee, però già nel recente passato il Milan lo aveva cercato. 5 gol e un assist nelle 25 presenze collezionate in questa stagione dal franco-marocchino.