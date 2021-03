Calhanoglu, super gol in Turchia-Lettonia: destro al volo | Video

Hakan Calhanglu ancora a segno con la nazionale. Dopo lo splendido gol contro l’Olanda arriva il secondo centro in tre partite

La Turchia ancora nel segno del suo numero 10. Hakan Calhangolu ha siglato il momentaneo 2-0 per la Turchia, nella sfida casalinga contro la Lettonia. Il turco era già andato a segno nella prima gara (delle tre disputate) nella prestigiosa vittoria contro l’Olanda, freddando Krul con una botta da 25 metri. Il fantasista rossonero, praticamente nel suo periodo di forma migliore, si è confermato anche oggi, con un gol proprio alla Calhanoglu.

La rete è arrivata stavolta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Palla dentro dalla sinistra, la respinta del difensore della Lettonia però cade proprio sul destro magico del 10, che si coordina e di prima intenzione calcia al volo. Il pallone passa in mezzo a molte maglie e dopo aver toccato terra più volte si infila alle spalle del portiere Steinbors.

Calhangolu è tornato, in gol anche con la Lettonia

E’ stato uno dei rossoneri che si è meglio comportando durante questa sosta. Trascinatore del Milan nel suo momento d’oro, e trascinatore anche della sua nazionale. Il turco ha in questi giorni postato e ripostato il meraviglioso gol da fuori, segnato contro l’Olanda, nella gara per le qualificazioni ai mondiali del 2022, conclusasi 4 a 2 per i turchi. Anche oggi il trequartista è andato a segno, nel pareggio contro la Lettonia per 3 a 3, ancora una volta con la sua arma migliore: il tiro da fuori.

Un gol che ricorda quello segnato al Bodo Glimt in Europa League per Calha, che si conferma in un periodo di forma straordinario. Il suo ritorno alla forma quasi perfetta, dopo un covid con sintomi, un problema fisico e qualche acciacco. Adesso il 10 rossonero è tornato, condendo le sue ottime prestazioni con 3 gol nelle ultime 4 partite tra Milan e Turchia.

