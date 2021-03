Ibrahimovic o Yilmaz? Calhanoglu non ha dubbi: “Ho la soluzione”

Hakan Calhanoglu ha parlato in conferenza stampa in seguito alla bella vittoria contro l’Olanda. Importante il focus su Ylmaz e Ibrahimovic

Dopo la inaspettata e stupefacente vittoria contro l’Olanda, la Turchia di Hakan Calhanoglu è in testa al girone G dei Mondali 2022. La Norvegia di Jens Petter Hauge sarà la prossima avversaria dei turchi sabato sera, ed Hakan spera in un’altra bella vittoria.

“Abbiamo iniziato molto bene con l’Olanda. È questo il modo migliore per dimenticare le difficoltà avute nella Nations League. Siamo molto motivati oggi e infatti abbiamo centrato una vittoria importantissima. La Norvegia è sicuramente un’altra squadra competitiva, ma l’obiettivo deve essere sempre quello di tornare a casa con i tre punti”.

Sono queste le parole del trequartista turco, intervenuto in conferenza stampa nella giornata di oggi.

Artefice di un assist e di un gol da urlo nella gara d’esordio contro gli olandesi, Calhanoglu è sembrato in ottima forma e recuperato dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori dai giochi rossoneri per un pò di giorni. Hakan ha intrecciato l’attuale esperienza in Nazionale con la sua carriera al Milan.

Importante il focus sulla scelta della maglia 10, numero che lo accompagna ormai da diversi anni:

“Non mi sono mai pentito di aver scelto la maglia numero 10 nella mia esperienza, mi piace e so che mi porta tante responsabilità perché è una maglia che indossano i calciatori che sono chiamati a fare sempre la differenza”.

Infine, il centrocampista turco non poteva non parlare del compagno in rossonero Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, anche lui chiamato in Nazionale, ha già messo a segno un assist all’esordio, che ha di fatto regalato la vittoria alla sua squadra.

Ad Hakan è stato chiesto chi sceglierebbe di schierare in campo tra Ibrahimovic e il compagno di Nazionale Yilmaz – attaccante 35enne del Lille che ha già messo a segno una doppietta nella gara contro l’Olanda.

Nessun dubbio per il trequartista rossonero: li sceglierebbe entrambi!

“Se fossi allenatore non sarei costretto a scegliere tra Ibrahimovic e Yilmaz. Saprei praticamente sempre come giocare. Io schiererei l’attacco a due punte e quindi giocherebbero entrambi contemporaneamente”.