Com’è cambiato il valore di Kessie dal 2019 ad oggi | Foto

Franck Kessie rappresenta un pò la rinascita di questo Milan! E non a caso, il suo valore di mercato è lievitato vistosamente negli ultimi due anni

Il Milan, a partire dal 2020, ha cambiato in maniera evidente i suoi connotati. Da squadra da metà classifica, è tornata ad affermarsi come una tra le più grandi d’Italia. I meriti sono plurimi, non di certo da attribuire al singolo: da Pioli, all’arrivo di Ibrahimovic, all’unità d’intenti tra società e proprietà.

Insomma, sono tanti i fattori che hanno suscitato il benessere dell’ambiente rossonero, e tutti i giocatori del Milan ne hanno tratto grandi benefici. La svolta nei ragazzi di Pioli è stata soprattutto mentale, e gli ha permesso di crescere e sciogliersi anche dal punto di vista tecnico.

Sono tanti i giocatori che in maniera evidente sono tornati a splendere dall’era Pioli in poi, e uno di questi è sicuramente Franck Kessie. Arrivato dall’Atalanta nel 2017, è stato acquistato per il suo grande talento, per la grande agilità nella zona di centrocampo.

Approdato al Milan ha faticato e non poco nell’esprimere le sue grandi qualità. In diversi momenti è stato molto criticato, complici alcuni errori che lo avevano visto protagonista. Ma a partire dal 2020, Franck ha mostrato una crescita esponenziale incredibile, rispecchiando al meglio la rinascita dell’intera squadra.

I miglioramenti di Kessie vengo confermati dall’aumentare radicale del suo valore di mercato.

Franck Kessie oggi vale 50 milioni

Il caro Franck è stato acquistato dal Milan per un somma vicina ai 32 milioni di euro: 8 di prestito, più 24 per l’acquisto definitivo. Con gli anni l’ivoriano è diventato una roccia del centrocampo rossonero. Ha migliorato le sue prestazioni, e quindi anche il suo valore di mercato.

Oggi Kessie vale ben 50 milioni di euro, somma che lo afferma come uno dei migliori centrocampisti di tutta Europa. L’ascesa del valore del suo cartellino è iniziata proprio nel 2020, dopo che a fine 2019 aveva invece toccato il picco più basso (20 milioni). Le cose poi, per fortuna del Milan, sono cambiate.

Da aprile in poi il costo del cartellino di Kessie ha cominciato a lievitare. Come ben evidenziato da Transfermarket su Twitter, il costo di Kessie ad agosto del 2020 era salito nuovamente sui 30 milioni, per passare poi ad ottobre a 35 milioni. Ma la vera ascesa del suo valore di mercato è avvenuta tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. A dicembre dell’anno scorso Franck valeva 40 milioni, oggi come già accennato, ne vale ben 50.

Un’ascesa incredibile la sua, specchio perfetto della rinascita del suo Milan.