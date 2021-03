Serie A, migliori rigoristi ultimi cinque anni: Kessie fuori dal podio

Il Milan in stagione ha ricevuto moltissimi calci di rigore, tuttavia Franck Kessie non rientra i migliori marcatori dal dischetto degli ultimi 5 campionati.

Nel calcio moderno, soprattutto grazie all’introduzione del VAR, il numero di calci di rigore concessi è cresciuto in maniera esponenziale. Nella stagione in corso al Milan ne sono stati concessi ben 16, con un tasso di conversione del 75%.

Il sito Kickest ha stilato a riguardo la classifica dei migliori rigoristi degli ultimi 5 campionati di Serie A. La classifica non tiene conto esclusivamente dei tiri dal dischetto realizzati, ma si basa sul tasso di conversione tra rigori calciati e realizzati. Per questo motivo i calciatori che ne calciano di più, Ciro Immobile (34 segnati) e Cristiano Ronaldo (22 segnati), non figurano neanche sul podio.

Il calciatore più efficiente dagli undici metri è l’interista Romelu Lukaku che ha segnato tutti i tentativi (11) che il belga ha calciato. Lo seguono Lorenzo Insigne e Luis Muriel, entrambi con un solo errore dal dischetto. Ecco la classifica integrale dei migliori rigoristi negli ultimi 5 anni in Serie A:

10°: Andrea Petagna – 84.62% (11/13)

9°: Erick Pulgar – 85.71% (12/14)

8°: Cristiano Ronaldo – 88% (22/25)

7°: Diego Perotti – 88.89% (16/18)

6°: Jordan Veretout – 89.47% (17/19)

5°: Ciro Immobile – 89.47% (34/38)

4°: Franck Kessie – 90% (18/20)

– 90% (18/20) 3°: Luis Muriel – 91.67% (11/12)

2°: Lorenzo Insigne – 93.33% (14/15)

1°: Romelu Lukaku – 100% (11/11)

Kessie, non solo rigori: tutti i numeri

I calci di rigore sono la specialità di Franck Kessie, che delle sue 9 reti in campionato soltanto una è arrivata su azione: la splendida rete siglata a Udine. L’apporto dell’ivoriano tuttavia va molto oltre le marcature in stagione perché l’ivoriano è il leader dentro e fuori dal campo della compagine rossonera.

Il centrocampista ha giocato 27 gare su 28 e il suo apporto al centro del campo è vitale soprattutto in fase di interdizione: il numero 79 del Milan ha recuperato l’incredibile cifra di 192 palloni con una media di 7.1 recuperi a partita. A questo va aggiunto che l’ivoriano vince il 51% dei contrasti che lo vede protagonista, cifra che resta identica sui contrasti aerei vinti, un ottimo numero visto che il calciatore ex Atalanta non è di certo un gigante.

Rinnovo Kessie, le ultime news

Il Diavolo in questi giorni ha incontrato gli agenti del calciatore per discutere del rinnovo, con un contratto in scadenza nel 2022. Il club vuole evitare situazioni spinose alla Donnarumma e Calhanoglu e vorrebbe concludere quanto prima la trattativa per il centrocampista che al momento guadagna circa due milioni.

I dialoghi sono proficui ma al momento manca un accordo visto che i procuratori chiedono al club di raddoppiare lo stipendio arrivando a superare i 4 milioni di ingaggio. Le parti si rivedranno nei prossimi mesi. Una questione, quella di Kessie, molto delicata e che il Milan vuole risolvere il prima possibile, proprio per evitare di creare nuovi casi come Donnarumma e Calhanoglu. L’intenzione di Paolo Maldini infatti è quella di allontanare le possibili pretendenti.

Il nome di Kessie è infatti finito sul taccuino di numerose squadre in quest’ultimo anno e mezzo. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti ed è normale che qualcuno inizi a pensarci, anche in virtù del fatto che ha un solo altro anno e mezzo di contratto. Le inglesi in primo piano, ma piace anche in Germania e attenzione come sempre al Paris Saint–Germain. Ad oggi il Milan lo valuta 50 milioni, ma la situazione contrattuale come sempre può influire, e in negativo.