Milan, rigori procurati da 10 calciatori diversi: la lista completa

Il Milan quest’anno si è procurato 15 rigori. La statistica più interessante riguarda il numero di calciatori ad esserseli procurati

“Rigore per il Milan”. Sicuramente in molti ricorderanno il “simpatico” sfottò – nato dai tifosi della Fiorentina – della stagione 2012/13, quando il penultimo Milan di Allegri riuscì a qualificarsi alla Champions League arrivando terzo. Una storia già sentita, un film già visto, chiacchiere da bar. Avversari che stuzzicano (Gasperini e Zapata), stampa che infierisce, insomma nulla di nuovo. I rigori del Milan sono 15 fino ad ora, un numero alto – considerando che la squadra che ne ha avuti di più dopo i rossoneri è la Roma con 6.

Un dato interessante, su cui soffermarsi, è però il numero di calciatori che si sono procurati la massima punizione. Sono ben 10, su un totale di 15 rigori, i giocatori ad aver subito fallo o ad aver procurato il calcio di rigore. Una statistica non banale a nostro avviso, che spiega in qualche modo anche il numero di penalty concessi a favore.

Praticamente una squadra intera, se non si tiene conto del portiere. Ma andiamo a vedere la lista completa di tutti i falli subiti dai diversi calciatori.

Milan, la lista dei rigori procurati giocatore per giocatore

I rigori fischiati a favore del Milan sono 15 in questa stagione. Ben 4 quelli sbagliati, 3 da Ibrahimovic tra Inter, Verona e Bologna, e 1 da Kessiè contro la Fiorentina.

Ma ecco la lista completa dei falli subiti. Iniziamo dalla prima giornata, Milan – Bologna, Bennacer (1) viene sgambettato in area e – dopo revisione al Var – viene concesso il primo rigore stagionale. Seguono, in ordine cronologico, Rebic (2) in Crotone – Milan, Ibrahimovic (3) nel derby di andata, Calhanoglu (4) in Milan – Roma, Kessie (5) in Milan – Verona, Saelemakers (6) e Theo Hernandez (7) in Milan – Fiorentina. Seguono poi altri 2 rigori procurati da Rebic e Ibrahmovic e uno da Theo Hernandez. La lista termina con Brahim Diaz (8) in Milan – Torino, Leao (9) in Bologna – Milan e l’ultimo, di domenica sera, procurato da Calabria (10).

Bennacer (Milan-Bologna)

Ante Rebic (Crotone-Milan)

Ibrahimovic (Inter-Milan)

Calhanoglu (Milan-Roma)

Kessie (Milan-Verona)

Saelemaekers (Milan-Fiorentina)

Theo Hernandez (Milan-Fiorentina)

Brahim Diaz (Milan-Torino)

Rafael Leao (Bologna-Milan)

Davide Calabria (Roma-Milan)

Una statistica che dimostra la grandissima presenza in area di rigore di praticamente tutta la squadra, eccenzion fatta per il portiere e i due centrali. Nella lista troviamo infatti l’intero reparto offensivo (panchinari inclusi), i due terzini e i centrocampisti centrali al completo.