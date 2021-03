Diritti Tv Serie A, altro no per Sky: i possibili avversari nel nuovo bando

Diritti Tv Serie A, l’offerta di Sky per le tre partite in co esclusiva è stata respinta. Cosa può accadere adesso

Un’altra bocciatura per Sky. Con soli 13 voti a favore rispetto ai 14 previsti per la maggioranza, è stata respinta dall’Assemblea dei presidenti, l’offerta di 70 milioni di euro l’anno presentata dalla pay tv per la trasmissione di 3 partite a giornata nel prossimo triennio di Serie A. Sette club si sono astenuti (Juve, Inter, Lazio, Napoli, Atalanta, Verona e Fiorentina) complicando ulteriormente i piani di Sky. Il no alla proposta è arrivato infatti il 29 marzo, ultimo giorno di validità delle offerte presentate per il bando che ha consentito a Dazn di aggiudicarsi la trasmissione di tutte le partite di Serie fino al 2024.

Cosa accade adesso ? Molto semplice, la Lega riformulerà un nuovo bando per l’assegnazione delle 3 partite in co-esclusiva, scenario che potrebbe permettere anche ad altri operatori di partecipare. Per Sky, dunque, i piani potrebbero complicarsi ulteriormente specie se le indiscrezioni di stampa sui possibili competitor venissero confermate.

Leggi anche

Il nuovo bando per i diritti tv, chi potrebbe partecipare

I rumors non sono stati ancora confermati ufficialmente ma fonti di stampa riferiscono che per il nuovo bando Sky potrebbe duellare con Mediaset e Amazon. La prima potrebbe trasmettere i contenuti in streaming, come Dazn, su Infinity. Il colosso dell’e-commerce, invece, punta a replicare quanto ha già ottenuto per la Premier League e la prossima edizione di Champions, per la quale trasmettere 16 match in esclusiva, in streaming, su Prime Video.

Mediaset, inoltre, potrebbe essere ulteriormente attratta dal bando qualora tornasse in auge l’ipotesi (al momento accantonata) di trasmettere una delle tre partite anche in chiaro su un’emittente generalista come Canale 5 o Canale 20. Un’ipotesi quest’ultima che interessa a Sky che può contare su Tv8 o Cielo sul digitale terrestre.

Tutto in divenire, quindi. La certezza, al momento, è che non ci sono tempistiche certe per la pubblicazione del bando. Attenzione, nel frattempo, anche alle novità che potrebbero arrivare da Dazn, la quale sta già lavorando al piano editoriale e di offerte dedicate ai clienti per la prossima stagione.