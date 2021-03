Calabria, fiducia sul rientro: il messaggio social del terzino

Davide Calabria è out per infortunio e non può aiutare il Milan nelle prossime partite. Ma lavora per il ritorno, come testimonia su Instagram oggi.

Purtroppo Stefano Pioli deve rinunciare ancora per un po’ a Davide Calabria. Il terzino destro non è a disposizione per Milan-Sampdoria e non c’è ancora la data certa del suo rientro in gruppo.

Il 19 marzo è stato operato in artroscopia per guarire una lesione del menisco mediale del ginocchio destro. Tempi di recupero stimati in 30 giorni. Un mese, dunque, prima di poter rivedere il giocatore in discrete condizioni fisiche. Lui ha grande voglia di tornare ad aiutare la squadra nella cavalcata verso la qualificazione alla prossima Champions League.

Oggi Calabria sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato una foto in cui lo si vede presente a Milanello e ha scritto la seguente frase: “Ehi, va che torno presto Milan“.

Il laterale rossonero spera di rientrare prima possibile. Oltre al match contro la Sampdoria, dovrebbe saltare sicuramente anche quelli contro Parma e Genoa. Il 21 aprile è in programma Milan-Sassuolo e il 26 Lazio-Milan. Probabilmente quest’ultima è la gara che Calabria e lo staff hanno messo nel mirino. Vedremo se ci sarà un recupero anticipato rispetto ai tempi stimati, ma si cercherà di evitare forzature che potrebbero causare ricadute.