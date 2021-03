Clamoroso dalla Spagna: “Il Milan pensa a Dybala”

In Spagna riportano l’esistenza di riflessioni da parte di Milan e Inter sulla possibilità di comprare Dybala, attaccante in uscita dalla Juventus.

Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus è in bilico. La trattativa per il rinnovo di contratto non si sblocca e non mancano rumors di calciomercato che lo danno in partenza da Torino.

Senza accordo sul prolungamento, l’attaccante argentino lascerà sicuramente la squadra bianconera. Infatti, la scadenza contrattuale fissata per giugno 2022 impone delle scelte abbastanza nette nel breve termine: rinnovo o addio. E non mancano le società interessate ad acquistare un calciatore di talento come il 27enne ex Palermo.

Calciomercato Milan, Inter e club esteri su Dybala

Secondo quanto spiegato dal portale spagnolo Fichajes.net, anche Milan e Inter starebbero valutando la possibilità di acquistare Dybala. Per entrambi i club un’operazione molto complicata, considerando i costi del cartellino e dell’ingaggio.

L’argentino sicuramente non rientra nei parametri economici della società rossonera, considerando che percepisce uno stipendio da 7,3 milioni di euro netti a stagione e alla Juve sta chiedendo un aumento. Vero che l’eventuale qualificazione alla prossima Champions League darebbe al Milan nuove risorse da poter investire, ma ci sembra poco probabile che Paolo Maldini e Frederic Massara decidano di puntare su Dybala. Per ragioni economiche e anche tattiche non sembra rappresentare un obiettivo credibile per il prossimo calciomercato.

In Spagna scrivono che sulle tracce dell’ex Palermo c’è anche il Paris Saint-Germain su richiesta di Mauricio Pochettino, allenatore che lo voleva già quando guidava il Tottenham. Negli ultimi giorni si è parlato persino di un possibile scambio con il Barcellona in un’operazione che coinvolgerebbe l’esterno offensivo Ousmane Dembelè, delusione in queste stagioni in blaugrana dopo le ottime cose fatte al Borussia Dortmund e gli oltre 100 milioni spesi dal Barça per comprarlo.

La pista estera sembra essere quella favorita per il futuro di Dybala. Sarebbe sorprendente se rimanesse in Serie A con una maglia diversa da quella bianconera. Ci sentiamo di escludere che il Milan possa farsi veramente avanti. Ed è complicato anche un assalto dell’Inter, dove Antonio Conte lo accoglierebbe a braccia aperte ma in questo periodo la società nerazzurra sta attraversando difficoltà economico-finanziarie che rendono improbabile un investimento come quello necessario per acquistare l’ex Palermo.