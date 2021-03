Ilicic al Milan, Di Marzio a sorpresa: “Affare possibile”. I dettagli

Clamorosa indiscrezione lanciata da Gianluca Di Marzio: il Milan avrebbe messo gli occhi su Josip Ilicic dell’Atalanta.

Il Milan è alla ricerca di un trequartista per la prossima stagione per completare il reparto offensivo. In quel ruolo il Diavolo ha a disposizione Brahim Diaz e Hakan Calhanoglu, tuttavia il futuro di entrambi appare incerto per motivi differenti. Lo spagnolo è in prestito secco dal Real Madrid e parrebbe intenzionato a tornare a vestire la maglia dei Blancos al termine della stagione. Il numero dieci turco invece è alle prese con un rinnovo che sta tardando ad arrivare costringendo la dirigenza rossonera a guardarsi attorno.

Questa situazione di incertezza ha portato Paolo Maldini e Frederic Massara a sondare il terreno in cerca di profili funzionali al gioco rossonero. Nelle scorse settimane si è parlato di Otavio e Florian Thauvin come possibili candidati, tuttavia il calciatore del Porto ha appena rinnovato mentre il francese chiede un ingaggio molto elevato.

In queste ore è arrivata un’indiscrezione clamorosa per il ruolo di mezza punta: Josip Ilicic dell’Atalanta.

Ilicic al Milan: per Di Marzio si può

La linea imposta da Ivan Gazidis per il mercato rossonero, al netto di poche eccezioni, è chiara da diverso tempo: investire in giovani di talento ma subito pronti per giocare ad alti livelli. Una strategia che ha portato il Diavolo a lottare sin da subito per lo scudetto e per un piazzamento in Champions League.

Tuttavia l’annosa questione del trequartista potrebbe portare il Milan a fare una clamorosa eccezione: come riportato dal sito gianlucadimarzio.com il club di via Aldo Rossi starebbe pensando di ingaggiare lo sloveno Josip Ilicic, in forza all’Atalanta. L’estroso calciatore è un profilo funzionale e duttile, in grado di giocare sulla trequarti e all’occorrenza anche da punta o esterno destro.

Il giocatore è da diverso tempo in una situazione tesa con il suo allenatore Giampiero Gasperini e potrebbe lasciare i bergamaschi al termine della stagione. Il Diavolo segue la vicenda con grande attenzione e potrebbe inserirsi nella corsa allo sloveno.

Ilicic ha un contratto in scadenza nel 2022 e questo potrebbe portare a una riduzione del prezzo. Tuttavia l’unico freno è l’età del calciatore, che ha compiuto 33 anni lo scorso gennaio. I rossoneri potrebbe cercare un affondo nel mese di maggio, quando il Milan avrà un’idea più chiara dei calciatori in partenza e del proprio futuro in Europa.