Rinnovo Calhanoglu, le cifre dell’accordo | Donnarumma, il piano del Milan

Il Milan sembra vicino all’intesa con Calhanoglu per il rinnovo di contratto. Invece è più distante l’accordo con Raiola per Donnarumma.

Per la dirigenza del Milan in questa fase della stagione è molto importante riuscire a finalizzare le trattative per i rinnovi di contratto. Ci sono alcune situazioni delicate e una soluzione va trovata al più presto, è passato già troppo tempo.

Ci sono giocatori come Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu in scadenza a giugno 2021. Fondamentale raggiungere a breve un accordo definitivo con i rispettivi agenti, in modo tale da blindare due elementi fondamentali della squadra ed evitare eventuali malumori che farebbero male all’ambiente. In ballo anche il prolungamento contrattuale di Zlatan Ibrahimovic, però quello può essere discusso più avanti.

Leggi anche:

Calhanoglu verso il rinnovo con il Milan?

Calhanoglu potrebbe essere quello più vicino al rinnovo. Oggi Sportmediaset ha spiegato che la trattativa è entrata nel vivo. C’era grande differenza tra domanda e offerta, però le parti adesso sembrano essersi sensibilmente avvicinate. Si punta alla fumata bianca con firma fino a giugno 2025 e ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Per quanto concerne Donnarumma, anche in questo caso il Milan vuole un prolungamento contrattuale lungo, da cinque anni. Sportmediaset fa sapere che il club rossonero offre uno stipendio da 7 milioni netti annui, ma Mino Raiola preferisce un rinnovo al massimo biennale e con un ingaggio più alto. L’agente addirittura pretenderebbe circa 12 milioni a stagione, cifra assolutamente folle per la società di via Aldo Rossi.

Per quanto riguarda Ibrahimovic, molto dipenderà dalle valutazioni che farà il giocatore nelle prossime settimane. Sicuramente la possibilità di tornare a giocare la Champions League è un fattore che lo spinge a pensare di continuare a giocare anche nella stagione 2021/2022.

Il Milan in queste settimane deve pensare pure ai calciatori in scadenza a giugno 2022: Davide Calabria, Alessio Romagnoli e Franck Kessie. Con l’agente di quest’ultimo c’è stato un incontro recentemente e le parti si dovrebbero aggiornare tra non molto. Importante blindare il centrocampista ivoriano, che ha sempre manifestato volontà di rimanere in rossonero per diversi anni ancora.

Non dovrebbe essere un rinnovo complicatissimo quello di Kessie, così come quello di Calabria. Quest’ultimo anche a cifre inferiori rispetto a quelle dell’ex Atalanta. Invece non è ancora chiaro il futuro di Romagnoli, capitano della squadra e con ingaggio da circa 3,5 milioni netti annui che difficilmente il Milan vorrà aumentare. Il suo procuratore è Raiola e non sono esclusi colpi di scena.