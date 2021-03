Italia, comunicato ufficiale: 4 membri dello staff positivi

Subito dopo Lituania-Italia è arrivata la comunicazione della FIGC: quattro membri dello staff sono risultati positivi al Covid.

L’Italia, tramite il sito della FIGC, ha comunicato la positività di quattro membri dello staff di Roberto Mancini. Il gruppo si è sottoposto ai test molecolari lunedì 29 marzo a Sofia, in Bulgaria, e il risultato è stato negativo per tutti. Martedì 30 marzo, invece, un componente dello staff ha avvertito una lieve sintomatologia e la Federazione ha preferito non farlo partire con la squadra per in Lituania.

Rientrato Italia, si è sottoposto al test molecolare e il risultato è stato riferito positivo nel primo pomeriggio. Gli atri membri dello staff che avevano avuti rapporti di vicinanza con l soggetto sono stati isolati e sottoposti a nuovo test e il risultato per tre di essi è stato comunicato positivo appena finita la partita di questa sera Lituania-Italia.