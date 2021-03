Juventus, Demiral positivo al Covid

Ancora l’ombra del Covid sulle nazionali: un calciatore della Juventus è risultato positivo al virus nel ritiro della propria squadra.

La sosta per le nazionali porta una brutta sorpresa alla Juventus: un calciatore dei bianconeri è risultato positivo ai test per il Covi 19. Una notizia che porterà i suoi compagni a un breve isolamento fiduciario in attesa dei nuovi tamponi e tra i calciatori in attesa c’è anche un tesserato del Milan.

Juventus, Merih Demiral positivo al Covid 19

Tegola in casa juventina dove Merih Demiral è risultato positivo ai tamponi contro il covid. Il calciatore sta bene, è debolmente positivo ed ha solo dei leggeri sintomi. L’atleta dovrebbe tornare a Torino in questi giorni mediante un volo sanitario.

Tra i calciatori a stretto contatto con lui c’è anche Hakan Calhanoglu, suo compagno di nazionale nella Turchia. Il milanista è immune, avendo contratto il virus nello scorso mese di gennaio, tuttavia è stato sottoposto a un tampone di routine.