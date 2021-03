Lazio-Torino si gioca: la decisione della Corte Sportiva d’Appello

Lazio-Torino era stata rinviata per il divieto imposto dalla Asl al club di Cairo di lasciare la città piemontese e raggiungere la capitale

Non solo Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli, anche Lazio-Torino dovrà essere recuperata. La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta da Piero Sandulli, infatti, ha respinto il ricorso del club di Claudio Lotito, che avrebbe voluto l’omologazione del 3-0 a tavolino del match dello scorso 2 marzo. Ora resta un solo grado per la giustizia sportiva, quello al Collegio di garanzia presso il Coni.

Le motivazioni della Corte d’appello Sportiva

La partita – salvo ribaltoni – si dovrà dunque giocare. Le motivazioni non lasciano dubbi: “Come evidenziato, infatti, dal Giudice Sportivo, questa Corte non può disapplicare i provvedimenti amministrativi, adottati da una autorità statale o, come nel caso di specie, territoriale; trattasi, invero, di ‘atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, che cedono di fronte ai medesimi’.

La Corte – riporta gazzetta.it – ha inoltre poi stigmatizzato i comportamenti del Torino che ha indicato come “improntati ad una sorta di ‘furbizia’ e non sono, in alcun modo, in linea con i principi di lealtà, probità e correttezza che devono, invece, sempre ispirare chi partecipa a competizioni che, sebbene abbiano natura professionistica, riguardano sempre un gioco”.

La Serie A osserva

Lazio-Torino è certamente una partita importante che potrà risultare decisiva sia per la corsa alla Champions League che alla salvezza. La squadra di Nicola è attualmente quartultima, con un solo punto di vantaggio sul Cagliari, e tre punti risulterebbero di vitale importanza per la permanenza in Serie A.

Con tre punti, i biancocelesti di Simone Inzaghi, invece, si porterebbero al sesto posto, scavalcando i cugini della Roma, a sole tre lunghezze dalla quarta piazza occupata, attualmente dall’Atalanta.

Sarà interessante capire quando verrà recuperata la partita, che si giocherà all’Olimpico, anche perché sia Lazio e Torino saranno chiamati a sfidare il Milan di Pioli.