Milan, da Rebic a Ibrahimovic: le ultime verso la Sampdoria

Aspettando il rientro a Milano di Ibrahimovic e degli altri nazionali, il Milan sorride per il ritorno in gruppo di Ante Rebic. Le ultime da Milanello

Si continua a lavorare a ranghi ridotti a Milanello per preparare la sfida contro la Sampdoria, in programma sabato alle ore 12.30. Stefano Pioli non può contare, ancora, sui tanti nazionali, impegnati, in giro per il mondo.

Oggi tutto il mondo Milan ha tenuto il fiato sospeso per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, come vi abbiamo raccontato, ha lasciato il campo di allenamento della sua Nazionale, dopo soli 15 minuti. E’ scattato l’allarme ma tutto era programmato. Un allenamento inizialmente in gruppo e poi personalizzato in vista dell’ultimo impegno con la Svezia, in programma domani pomeriggio contro l’Estonia.

Ibrahimovic, come annunciato dal Ct della Nazionale, non partirà titolare ma potrebbe giocare solo qualche minuto. L’esperienza con la maglia della Svezia, restituirà a Pioli un giocatore ancora più motivato e con una forma fisica migliore.

Nel frattempo il tecnico rossonero sta allenando i calciatori che non sono andati in Nazionale, o che hanno già fatto ritorno, come Sandro Tonali, dopo la lunga squalifica.

Rebic torna in gruppo

La notizia di giornata è sicuramente legata ad Ante Rebic, che ha lavorato con il resto del gruppo ed è pronto ad indossare una maglia da titolare contro la Sampdoria, dopo la riduzione della squalifica, da due a una giornata. Ancora personalizzato, invece, per Leao. Out chiaramente Romagnoli e Calabria.

Stefano Pioli potrà riabbracciare tutta la squadra solamente giovedì ma molti dei calciatori saranno chiamati ad un lavoro di scarico per via dei match con le loro Nazionali. Mercoledì, infatti, saranno impegnati la Danimarca di Kjaer, la Bosnia di Krunic, l’Italia di Donnarumma, oltre che il Portogallo e la Francia Under 21 di Dalot e Kalulu.

Ad oggi non si registrano – dopo il falso allarme per Ibrahimovic – nuovi stop per i calciatori, a parte Brahim Diaz. Lo spagnolo non prenderà parte alla sfida della Spagna Under 21 contro l’Italia per un gonfiore alla caviglia ma solo al rientro a Milano si potrà conoscere la reale condizioni del trequartista.