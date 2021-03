Serie A, volata Scudetto: Il calendario di Milan e Inter a confronto

Mancano 10 giornate al termine della stagione. Milan e Inter, insieme in vetta alla classifica, si affronteranno nella volata finale che passa da un aprile di fuoco: i calendari a confronto

Era da anni che le milanesi non si trovavano a lottare per lo scudetto, o quantomeno nelle prime due posizioni a ridosso della fine. C’è chi dice che il campionato è ormai chiuso, e probabilmente l’Inter è ormai troppo lontana. In ogni caso per trovare un precedente, dobbiamo tornare indietro di ben 10 anni, quando nella stagione 2010-2011 le due squadre si dettero battaglia fino all’ultimo. In quel caso fu il Milan di Allegri a spuntarla, dopo essere stato praticamente tutta la stagione avanti. Un Inter forse sazia dal post triplete, dovette invece arrendersi alla 36esima giornata.

E’ vero che gli uomini di Conte sono lontanissimi e hanno 6 punti di vantaggio con una partita in meno, ma è anche giusto celebrare il ritorno della Milano calcistica ai vertici della Serie A, dopo tanti anni di ombre. Fondamentale per il finale di stagione sarà il mese di Aprile, visto che le squadre torneranno in campo dopo la sosta per le nazionali.

Leggi anche:

Serie A, le partite di Milan e Inter ad aprile

Su molte testate nelle ultime ore si è parlato di un’Inter favorita anche dal punto di vista del calendario. I nerazzurri hanno archiviato ormai con una vittoria sia la pericolosissima Atalanta che la Lazio, vincendo il derby di ritorno. Il Milan ha vinto lo scontro diretto dell’Olimpico contro i giallorossi, mentre è caduto sia nella stracittadina che contro il Napoli.

Gli impegni più difficili saranno a fine stagione per entrambe, mentre ad aprile le due compagini rivali se la vedranno con squadre di metà classifica, squadre in lotta per la salvezza e solo un big match per parte. Inoltre l’Inter giocherà una partita in più, recuperando il match contro il Sassuolo.

Calendario Milan, mese di aprile:

Sabato 3: Sampdoria- Milan

Sabato 10: Parma- Milan

Domenica 18: Milan -Genoa

-Genoa Mercoledì 21: Milan -Sassuolo

-Sassuolo Lunedì 26: Milan-Lazio

Calendario Inter, mese di aprile: