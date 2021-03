Ilicic-Milan, la conferma di Di Marzio: “A prescindere da Calhanoglu”

Arrivano ulteriore conferme da Sky Sport: il Milan ha messo nel mirino Josip Ilicic per la prossima stagione. Il giocatore dell’Atalanta piace a prescindere dall’addio di Calhanoglu

Josip Ilicic è tornato in orbita Milan. Il classe 1988 è pronto a lasciare l’Atalanta al termine della stagione e il club rossonero vuole provare a farlo vestire di rossonero.

L’ex Palermo ha vissuto una stagione di alti e bassi ma i noti problemi, che lo hanno condizionato ad inizio stagione, sembrano davvero alle spalle. Tutti i tifosi del Milan hanno ancora davanti gli occhi la fantastica prestazione fornita da Ilicic nel match di andata a San Siro, vinto dall’Atalanta con un netto 3 a 0. In stagione, in 30 partite disputate, lo sloveno ha realizzato 6 gol (5 in campionato e 1 in Champions League) e ben 9 assist.

La conferma di Di Marzio

Il Milan – come confermato anche quest’oggi da Gianluca Di Marzio a Sky Sport – ci sta pensando seriamente. Il noto giornalista ha fatto il punto della situazione: “Al di là del rinnovo o meno di Calhanoglu, il club rossonero sta pensando seriamente a Ilicic – afferma – Il giocatore potrebbe avere la volontà di coronare il sogno di giocare in un top club. Ricky Massara lo seguiva già alla Roma con Monchi e il rapporto con Gasperini non è più quello di una volta”.

Prezzo simile a quello di Gomez – “Ci sono stati contatti seri con il Milan ma considerata l’età del giocatore i rossoneri non vorrebbero spendere una cifra troppo alta, sull’ordine di quella spesa dal Siviglia per Gomez”.

Ilicic lo scorso 29 gennaio ha compiuto 33 anni ma può ancora offrire tanto al calcio italiano ma anche in campo europeo. Ilicic può portare quella qualità, sul lato destro del campo, che spesso è mancato quest’anno al Milan. Ilicic potrebbe rappresentare non solo una valida alternativa per il ruolo di esterno destro nella trequarti di Pioli, ma potrebbe chiaramente giocare anche dietro la punta.

D’altronde, in stagione, Ilicic ha giocato un po’ in tutti i ruoli della zona offensiva: ha fatto la seconda punta, così come il trequartista che l’ala destra ma appare evidente che il giocatore preferisca partire dal lato destro del campo.