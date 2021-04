Milan, non solo Ilicic | Da Bergamo: “Occhio al Papu!”

Il Milan non pensa soltanto a Josip Ilicic per rinforzare la trequarti. C’è nel mirino anche un calciatore molto amato a Bergamo.

Da qualche giorno si parla di una pazza idea da parte del Milan per rinforzare la propria linea di trequarti. Un obiettivo che arriverebbe da un club geograficamente molto vicino, per non dire rivale nella lotta ai primi posti della classifica di Serie A.

Si vocifera del tentativo del d.s. Frederic Massara di portare Josip Ilicic al Milan. Il talento sloveno sarebbe, sempre secondo alcune indiscrezioni ancora da verificare o confermare, il preferito dei rossoneri nel caso in cui Hakan Calhanoglu non rinnovasse il contratto e lasciasse Milanello a fine stagione.

Dalle parti di Bergamo però sono sicuri che il Milan stia lavorando anche su un’alternativa. Un giocatore molto noto e amato fino a poco tempo fa in casa Atalanta, ma che ha scelto per questioni personali di prendere un’altra strada: si tratta del Papu Alejandro Gomez.

Il Papu già stanco della Spagna: il Milan lo attende

L’indiscrezione arriva dal portale Tuttoatalanta.com, secondo cui il Milan oltre a Ilicic non ha smesso di seguire la situazione di Gomez, già accostato ai colori rossoneri durante la scorsa sessione di mercato invernale. Oggi il Papu gioca nel Siviglia, ma l’avventura spagnola non lo sta entusiasmando.

L’Atalanta lo ha ceduto a gennaio per 7,5 milioni di euro. Il Siviglia ha accolto l’argentino come l’uomo giusto al momento giusto, ma l’esperienza in Liga finora è stata avara di emozioni positive. Otto presenze ed un solo gol per il Papu negli ultimi due mesi, mentre nei primi mesi della stagione ne aveva segnati ben 5.

La rottura con l’Atalanta ed il tecnico Gian Piero Gasperini lo hanno portato dunque a scegliere l’estero. Ma non è da escludere che abbia nostalgia della Serie A italiana: ecco perché il Milan potrebbe essere una soluzione gradita da Gomez, che andrebbe ad occupare il ruolo di trequartista a tutto campo in caso di addio di Calhanoglu.

Non solo Milan: anche il Monza sogna Gomez

Ma come riporta sempre Tuttoatalanta, non ci sarebbe soltanto il Milan. Su Gomez anche il Monza di Berlusconi e Galliani sogna di convincere il Papu a tornare in Italia, come tassello di un progetto a dir poco ambizioso ed a largo raggio.

I due ex dirigenti del Milan, in caso di promozione in A del Monza, avrebbero messo nel mirino diversi top player per puntare subito ad obiettivi di grandezza. Gomez è uno di questi. C’è però da convincere anche il Siviglia che vorrà incassare una cifra quanto meno simbolica in estate per lasciar partire il calciatore classe ’88 dopo pochi mesi dal suo arrivo.