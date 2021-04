Inarrestabile Ibrahimovic: sesta Serie A con almeno 15 gol segnati

Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan in questa stagione sta infrangendo una serie di record personali. L’ultimo è da paura!

Da quando è arrivato in rossonero, la squadra di Pioli ha subito un radicale cambiamento – in meglio ovviamente! Zlatan Ibrahimovic ha inaspettatamente stravolto i piani e il gioco del Milan, che adesso può nuovamente puntare ad obiettivi prestigiosi – Champions League tra tutte!

Certo, lo scudetto non è ancora da escludere, dato che mancano dieci giornate al termine del campionato, e il Milan occupa la seconda posizione sotto l’Inter di Conte. Tutto può accadere, e come più volte sottolineato dall’attaccante svedese, i rossoneri per la stagione sin qui condotta meritano di vincere un trofeo!

Forse Zlatan, che ha 39 anni, è quello che più di tutti sente la profonda necessità di alzare al cielo una coppa, e con lui in squadra chissà che questo non possa accadere presto. Già, perchè c’è un dato di grande rilevanza che sta a sottolineare l’immensa importanza dello svedese per questo Milan rinato.

Come comunicato dal club rossonero sul proprio sito ufficiale, da giugno 2020 la squadra di Pioli non ha mai perso nelle 14 partite in cui Zlatan Ibrahimovic ha segnato in Serie A. Di queste, il Milan ne ha vinte ben 12, grazie ai 22 gol segnati dal gigante di Malmö. Insomma, Zlatan rappresenta una sicurezza per i rossoneri, e adesso che è rientrato dall’infortunio può certamente dare il massimo del suo contributo per la volata finale in campionato!

Che sia scudetto o meno, Ibrahimovic non può che esser considerato come il gran pilastro di questa squadra – che quando è in campo con i compagni tutto gira meglio!

Ma quello sopracitato non è l’unico dato della stagione di Ibrahimovic rilevante. Difatti, l’attaccante rossonero, con i 15 gol messi a segno in questo campionato ha raggiunto quota sei stagioni di Serie A con almeno 15 gol all’attivo. Un record da paura, e ha ben 39 anni suonati!

Come ben ricordato dall’AC Milan sul proprio sito ufficiale, tra i giocatori stranieri, solo Gunnar Nordahl (8), Kurt Roland Hamrin e Gabriel Batistuta (7) hanno segnato almeno 15 gol in più stagioni diverse del campionato di Serie A.

Sapere che Ibrahimovic rimarrà forse un altro anno in rossonero non può che entusiasmare tutti i tifosi e ovviamente i compagni di squadra. I numeri che riguardano Zlatan parlano da sè!