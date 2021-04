Italia, anche Verratti positivo al Covid: è la seconda volta

Dopo Leonardo Bonucci, anche Marco Verratti è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato il PSG attraverso un tweet

Il focolaio da Covid-19 diffusosi all’interno del ritiro della Nazionale Italiana continua a mietere nuovi positivi. Dopo che quattro membri dello staff azzurro avevano contratto il virus due giorni fa, ieri è arrivata la notizia della positività di Leonardo Bonucci.

Il bianconero, che è stato subito posto in isolamento, non è però l’unico ad aver preso il Covid al ritorno dalla Nazionale. Negli ultimi minuti ci è arrivata la notizia della positività anche di Marco Verratti, l’italiano centrocampista del Paris Saint Germain. È assurdo sapere che questa è la seconda volta per l’ex Pescara, che già a fine gennaio aveva contratto il coronavirus in Francia.

Il club parigino ha informato della questione attraverso un tweet sul proprio canale ufficiale.

Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Marco Verratti est confirmé positif. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2021

Si spera che in questi giorni non vengano fuori altri positivi. Proprio l’ambiente rossonero aveva temuto il peggio nella giornata di ieri, per il suo portiere Gianluigi Donnarumma – questo ha seduto in aereo accanto al compagno Bonucci. Il tampone di oggi ha scongiurato il peggio, ma come già detto, si spera non ci siano ulteriori sorprese nei prossimi giorni.