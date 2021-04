Milan, 5 sconfitte consecutive a San Siro | Samp occasione di rivalsa

Nella gara di domani contro la Sampdoria, il Milan ha la possibilità di interrompere la serie di risultati negativi ottenuti a San Siro

Se c’è un dato che sta facendo molto discutere in casa Milan, è certamente la difficoltà che la squadra di Pioli riscontra quando gioca a San Siro. Un trend negativo dei rossoneri, e quasi sconvolgente!

Il Milan, a partire dalla seconda metà della stagione, ha fatto tanta fatica ad imporsi tra le mura del proprio stadio. Un fattore che preoccupa il generale ambiente rossonero e tutti i tifosi della squadra. Difatti, nelle ultime cinque gare disputate al Meazza di Milano, il Milan ha ottenuto due pareggi e tre sconfitte.

L’andazzo negativo ha avuto inizio nel big match contro la Juventus del 6 gennaio. Un Milan-Juventus terminato 1-3 in favore dei bianconeri. L’altra batosta, la più pesante forse, è arrivata il 23 gennaio contro l’Atalanta. Impossibile dimenticare l’amarezza di quel 0-3 per mano degli uomini di Gasperini.

A quella è seguita la bella vittoria contro il Crotone per 4-0, il 7 febbraio: l’ultimo match in quel di San Siro che ha visto i rossoneri conquistare la vittoria. In seguito è arrivata la sconfitta contro l’Inter, e i pareggi contro Stella Rossa ed Udinese. Poi le sconfitte contro Napoli e Manchester United.

Quello di domani contro la Sampdoria sarà un banco di prova per i rossoneri, che sono chiamati a rompere la serie di risultati negativi tra le mure amiche. Giocare in casa deve rappresentare un punto di forza e non una debolezza. E il Milan per ritornare ad essere la grande squadra di un tempo deve ritornare alla vittoria a San Siro.

Il trend negativo della stagione 2012\2013

Se la squadra di Pioli dovesse mancare la vittoria domani, rischierebbe di eguagliare il brutto record della stagione 2012\2013. In quell’annata c’era Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera e sotto la sua guida il Milan mancò la vittoria a San Siro per sei gare di fila.

Non è una novità che la squadra di Pioli, in questa stagione, si sia trovata più a suo agio nelle tante trasferte disputate, 12 vittorie su 14 gare giocate. Ma per il finale di stagione e per il futuro c’è bisogno di tornare ad imporsi nella propria dimora!