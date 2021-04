Milan, 19esimo palo stagionale: nessuno come i rossoneri

Il pareggio contro la Sampdoria lascia l’amaro in bocca al Milan, che nel finale è stato bloccato per l’ennesima volta da un legno.

Il Milan ha ottenuto l’ennesimo pareggio casalingo, allungando a sei la striscia di mancate vittorie a San Siro. Il Diavolo in stagione ha mostrato una grandissima propensione offensiva, che ha portato il record della storia rossonera per quanto riguarda i calci di rigore ottenuti. Tuttavia i rossoneri hanno registrato un altro record, questa volta molto meno piacevole: è la squadra con più pali o traverse colpiti in stagione.

Un numero che racconta la grande mole offensiva della compagine di Stefano Pioli, tuttavia questo dato racconta anche l’eccessiva imprecisione dei milanisti sotto porta. In stagione i legni sono spesso stati un fattore, come nella gara odierna e al termine della stagione questo fattore potrebbe rivelarsi decisivo per il raggiungimento dell’obiettivo Champions League.

Kessie ha colpito il 19esimo legno stagionale

Il palo destro della porta di San Siro ha strozzato in gol l’urlo dei tifosi milanisti che stavano pregustando il gol vittoria a pochi secondi dal termine della gara. Franck Kessie, complice una deviazione in scivolata di Bartosz Bereszynski, ha colpito il montante della porta difesa da Audero.

Per i rossoneri quello di oggi è il palo numero 19 in stagione, nessuno ne ha colpiti più del Milan, dove la seconda squadra in questa particolare graduatoria è il Verona, con 16 legni colpiti. Il calciatore del Diavolo ad aver centrato più montanti è Hakan Calhanoglu che ne ha colpiti ben cinque – secondo in questa graduatoria staccato di una lunghezza dall’atalantino Duvan Zapata.

Per il Milan ne hanno colpiti tre a testa Ibrahimovic, Diaz e Kjaer. Curiosamente la Sampdoria è la squadra ad aver beneficiato di più legni a favore: 17.