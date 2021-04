Saelemaekers: “L’emergenza sta finendo. Ruolo? Non ho preferenze”

Le parole dell’esterno belga Alexis Saelemaekers nel pre-partita di Milan-Sampdoria, match valido per la 29.a giornata di campionato.

Nell’immediato pre-partita di Milan-Sampdoria, gara che aprirà la 29.a giornata di Serie A, ha parlato Alexis Saelemaekers. Il calciatore belga partirà titolare nel lunch-match di San Siro, in un ruolo praticamente inedito.

Queste le parole del classe ’99 ai microfoni di Milan TV. “Sono concentrato sul campionato. In Nazionale il tecnico ha idee diverse dal Milan, ma non ho problemi a rituffarmi nell’ambiente rossonero. Dobbiamo mettere in pratica tutto quello che ci dice Pioli e fare il meglio possibile fino alla fine”.

Sui tanti infortuni: “Siamo finalmente quasi al completo, il momento più complicato sta finendo. Già da oggi dobbiamo dimostrare di essere una squadra vera”.

Saelemaekers ha parlato anche del suo ruolo odierno: “Non ho preferenze, anche se gioco in difesa va bene. quando sono in campo provo a fare il meglio per me e per la squadra, questo è ciò che conta”.

Il calciatore del Milan ha risposto anche alle domande di Sky Sport: “Vediamo partita dopo partita, faremo tutto il possibile fino al termine del campionato. Io terzino? Non cambia nulla, faccio il meglio in ogni ruolo in cui mi piazzerà il mister”.