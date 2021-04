Serie A, tutti in campo di sabato: l’ultima volta nel 2018

Oggi la Serie A scende tutta in campo nello stesso giorno. L’ultimo sabato con il campionato al completo risale al 2018.

Un sabato decisamente di stampo calcistico per la Serie A italiana. Oggi si anticipa l’intera 29.a giornata di campionato, che come da tradizione non si disputa di domenica per lasciare libera la festività di Pasqua.

Nella giornata odierna scenderanno infatti in campo tutte le 20 formazioni del massimo campionato italiano. Divise ovviamente per fasce orarie: aprirà il match Milan-Sampdoria delle ore 12:30 a San Siro, mentre stasera chiuderà la capolista Inter a Bologna nella gara serale delle 20:45.

Una vera particolarità in un campionato ormai a forma di spezzatino, spesso diviso sull’intero weekend per dare maggiore fruizione dei match in diretta ai telespettatori.

L’ultima volta che la Serie A scese in campo interamente di sabato risale a quasi due anni e mezzo fa. Era esattamente il 29 dicembre 2018, quando la Lega scelse di far disputare alcune giornate di campionato anche nel bel mezzo delle festività natalizie.

L’ultima tornata di gare dell’anno solare 2018 si disputò di sabato con tutte le dieci gare nello stesso giorno. Fu una giornata positiva per il Milan. L’allora squadra di Rino Gattuso vinse in rimonta 2-1 contro la SPAL, con reti di Castillejo e Higuain. Fu anche l’ultimo gol ufficiale in maglia rossonera del ‘Pipita’, che successivamente sarebbe stato girato al Chelsea.