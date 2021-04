Ex Milan – Tiago Djaló, quasi rissa con Neymar | VIDEO

Tiago Djalò, difensore che è stato brevemente al Milan, nel finale di PSG-Lille è stato protagonista di una quasi rissa con Neymar a Parigi.

Nella giornata di ieri si è disputata una partita molto importante della Ligue 1. Allo stadio Parco dei Principi si giocava Paris Saint-Germain-Lille, sfida tra due squadre in testa alla classifica con gli stessi punti.

Ad avere la meglio nello scontro diretto è stata la formazione di Christophe Galtier, che un po’ a sorpresa ha espugnato Parigi grazie al gol di Jonathan David. Una vittoria importante che permette al Lille di essere a +3 sul PSG, mentre il Monaco è a -4 e il Lione a -5.

Finale ad alta tensione al Parco dei Principi, quando un Neymar già ammonito ha colpito irregolarmente Tiago Djalò spingendolo a terra per velocizzare una rimessa laterale. L’arbitro ha estratto il cartellino rosso per il campione brasiliano e successivamente anche l’ex difensore del Milan è stato espulso.

Ma tra i due giocatori non è finita sul campo. Sono rientrati verso lo spogliatoio continuando a prendersi a male parole e a un certo stava quasi per scattare la rissa. Per fortuna Neymar e Tiago Djalò sono stati divisi dalle diverse persone che erano attorno a loro, altrimenti sarebbero arrivati al contatto fisico e chissà cosa sarebbe successo. Nessuno dei due ha fatto una bella figura, ma in particolare l’ex Barcellona che dopo tanti anni di carriera dovrebbe essere un esempio e non comportarsi in questi modi.