ML – Milan, nuovi tamponi ai Nazionali: tutti negativi

Gigio Donnarumma e gli altri Nazionali negativi al Covid-19. Dal Milan fanno sapere che non c’è preoccupazione in questo momento. La situazione è costantemente sotto monitoraggio.

Nella Nazionale italiana sembra essere emerso un piccolo focolaio Covid, dato che è emersa la positività di più persone. Quattro componenti dello staff di Roberto Mancini più sei calciatori.

Ad essere positivi al noto coronavirus sono Leonardo Bonucci, Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Vincenzo Grifo, Salvatore Sirigu, Alessio Cragno e Federico Bernardeschi. Ovviamente in casa Milan c’era un po’ di preoccupazione per Gianluigi Donnarumma, che fa parte del gruppo azzurro e che dunque avrebbe potuto contrarre il Covid-19 avendo condiviso gli spazi con i compagni citati.

Finora dal Milan sono arrivate notizie confortanti, i test effettuati da Donnarumma e dagli altri giocatori dopo il rientro dalle Nazionali hanno dato esito negativo. Gigio e i compagni non hanno contratto il Covid-19. Stamattina, stando a quanto appreso da MilanLive.it, sono arrivate ulteriori conferme sulla negatività del portiere rossonero e degli altri nazionali.

Dal club fanno sapere che la situazione è sotto controllo. Il Milan sta monitorando ogni giorno i propri calciatori e per adesso non ci sono casi di positività al coronavirus. La speranza è che non ne escano fuori nei prossimi giorni.