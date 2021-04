Berlusconi di nuovo ricoverato: l’ultima volta il 24 marzo

Come riportato da Repubblica, l’ex Premier Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele

Nel giro di poche settimane, Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato. L’ex Premier e capo di Forza Italia è arrivato ieri pomeriggio all’Ospedale San Raffaele di Milano, trasportato da un elicottero. A riferirlo è la Repubblica, che ha citato fonti romane provenienti dal partito di Berlusconi.

L’ex Premier aveva trascorso le festività pasquali insieme alla figlia Marina in località Provenza, ma arrivato al San Raffaele e in seguito a dei controlli i medici hanno deciso il suo ricovero. Sembra che il leader di Forza Italia non goda di ottime condizioni di salute al momento, e per questo è stato trattenuto in ospedale. Seguiranno degli accertamenti alla sua permanenza al San Raffaele.

Silvio Berlusconi era già stato ricoverato lo scorso 24 marzo, quando ne aveva dato notizia il suo avvocato Federico Cecconi. Questo, durante un’udienza a Milano, aveva parlato di un adeguamento della terapia per l’ex Premier.