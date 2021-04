Calciomercato Milan, sfida alla Roma: pronti 25 milioni!

Il Corriere dello Sport, in edicola stamani, rilancia l’ipotesi Andrea Belotti sia per il Milan che per la Roma ma non sono gli unici attaccanti a piacere

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, per un ulteriore anno, è ormai cosa fatta. Manca solo l’annuncio ufficiale, che non dovrebbe tardare ad arrivare. Lo svedese firmerà per un’ulteriore stagione, a cifre praticamente identiche, rispetto a quelle percepite attualmente, 7/7,5 milioni di euro netti a stagione.

L’idea del Milan, come raccontato, è quella di affiancare ad Ibra un altro attaccante. I rossoneri ci hanno provato già a gennaio, prendendo Mario Mandzukic. L’avventura con il croato però non è decollata, per via dei guai muscolari, che non gli hanno permesso di esprimersi. Serve un centravanti più giovane, che garantisca tanti gol.

Belotti primo nome

Il Corriere dello Sport, in edicola stamani, rilancia l’ipotesi Andrea Belotti. Per il centravanti del Torino, che ha un contratto in scadenza fra meno di un anno e mezzo, il 30 giugno 2022, i rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto 25 milioni di euro.

I rossoneri, inoltre, devono fare i conti con la concorrenza della Roma, che però non ha alcuna intenzione di prendere parte ad aste. Sarà Belotti a decidere il suo futuro e la voglia di confrontarsi con altre realtà è tanta.

L’attaccante 27enne non ha mai nascosto la sua passione per i colori rossoneri ma nella Capitale potrebbe trovare parecchi amici della Nazionale. Poi chiaramente entrambi i club dovranno convincere Cairo, che non sembra disposto ad accontentarsi di 25 milioni.

Le alternative

Il Milan guarda dunque anche alle alternative: Vlahovic piace parecchio ma la Fiorentina per lasciarlo andare chiede ben 40 milioni di euro. Sul taccuino del Diavolo, inoltre, c’è il nome di Edouard, che i rossoneri hanno ammirato da vicino nel corso della doppia sfida di Europa League contro il Celtic. Attenzione, poi, a Myron Boadu dell’Az Alkmaar e soprattutto ad Arkadiusz Milik.

Il polacco è un’occasione importante da poter cogliere: può lasciare Marsiglia per soli 12 milioni di euro. Un’occasione che chiaramente non è solo il Milan a voler cogliere. Sia Juventus che Siviglia stanno provando a convincere il centravanti ex Napoli.