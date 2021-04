Serie A, classifica aggiornata dopo i recuperi: Inter a +11, la Juve è vicinissima

La nuova classifica di Serie A dopo i recuperi di Juve-Napoli e Inter-Sassuolo. Il Milan dice addio alla lotta Scudetto, ma il Napoli resta lontano quattro punti.

Si sono appena concluse Juve-Napoli e Inter-Sassuolo, i recuperi del campionato di Serie A. Due risultati fondamentali perché certificano la volata dell’Inter verso lo Scudetto: adesso il distacco dal Milan è di undici punti, una distanza enorme e incolmabile (soprattutto per un Milan in evidente difficoltà). Invece, all’Allianz Stadium, la Juve ha battuto 2-1 il Napoli ed è ad un solo punto dalla squadra di Stefano Pioli – che resta quindi seconda.

Subito dopo la Juve c’è l’Atalanta a 58 punti, poi il Napoli che resta quindi a 56 punti. Resta al sesto posto la Lazio con 52 punti (ma una partita da recuperare). La vittoria dei bianconeri è in realtà una buona notizia per il Milan perché la squadra di Gattuso resta a quattro punti di distanza. I rossoneri hanno tutto nelle loro mani per la lotta alla Champions League, l’unico vero grande obiettivo di questa stagione. La corsa ormai va fatta sul quinto posto, visto che dal secondo al quarto non cambia nulla. C’è sicuramente rammarico per la lotta allo Scudetto, ma era evidente fin da subito che il Milan non aveva le carte giuste per giocarsela fino alla fine. L’Inter invece è stata costruita per ottenere questo traguardo ed è meritato.