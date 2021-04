Calciomercato Milan, l’agente di Jorginho: “Piace ai rossoneri”

La rivelazione dell’agente di Jorginho, che apre alla possibilità di vedere il centrocampista del Chelsea in maglia rossonera.

Ieri ha messo un piede e mezzo alle semifinali di Champions League. Le prestazioni di Jorginho con la maglia del Chelsea sono sempre di alto livello, come dimostrato anche nella vittoria di ieri sera contro il Porto per 2-0, con tanto di assist vincente a Mount.

Il regista brasiliano, naturalizzato italiano ormai da anni, è un calciatore che fa ancora gola a molti. Il suo apporto al Chelsea è costante e di buonissimo livello. Ma c’è chi parla di un possibile addio alla maglia dei londinesi a fine stagione, magari per fare ritorno in Serie A.

L’ex Napoli e Verona è stato recentemente accostato proprio ad un ritorno in maglia azzurra. Oppure alla Juventus, che è alla ricerca quasi disperata di un metronomo a centrocampo dopo la stagione deludente dei propri attuali mediani.

Leggi anche:

Jorginho nel mirino delle big: piace a Milan, Juve e Inter

A dare credito a tali indiscrezioni c’ha pensato direttamente il procuratore di Jorginho. Interpellato dall’emittente Radio Kiss Kiss, l’agente Joao Santos ha fatto sapere che rivedere il centrocampista classe ’91 in Italia nella prossima stagione non è un’ipotesi così assurda.

Tanti i club che sono interessati al regista difensivo, ma tre le squadre in particolare che si sono mosse: “Lui ha voglia di ritornare in Italia. Il Napoli? Se volessero ripuntare su di lui noi saremo ben disposti ad ascoltare le offerte. C’è la Juventus, visto che Paratici lo stima molto. Ma non solo: anche Inter e Milan sono molto interessate”.

Dunque il Milan è sulle tracce di Jorginho. Un’ipotesi nuova, visto che i rossoneri non hanno mai spinto pubblicamente per arrivare all’italo-brasiliano. Ma evidentemente Paolo Maldini segue da vicino le vicende future dell’ex napoletano, come possibile obiettivo in mediana.

Diversi però i presunti intoppi. In primis il valore di mercato: il Chelsea lo valuta almeno 50 milioni di euro, una cifra davvero importante per un calciatore che ormai ha compiuto 30 anni. Inoltre l’agente ha fatto sapere come non è da escludere un prossimo rinnovo: “Credo che Abramovich lo stimi e sarebbe pronto a proporgli un rinnovo contrattuale”.