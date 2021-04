Milan, buone notizie: Romagnoli in gruppo, disponibile per Parma

Buone notizie sul fronte Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan sembra aver superato i recenti problemi muscolari.

L’infermeria di Milanello sembra finalmente destinata a svuotarsi. In questi giorni mister Stefano Pioli sta ricevendo notizie piuttosto confortanti sulle condizioni muscolari e fisiche dei calciatori rossoneri che hanno saltato le ultime partite.

Già in Milan-Sampdoria di sabato scorso Pioli aveva ritrovato Ante Rebic, entrato nel secondo tempo del match pareggiato 1-1. Nelle ultime ore sono giunte novità favorevoli anche per Rafael Leao e Mario Mandzukic. I due attaccanti hanno smaltito i rispettivi acciacchi e sono pronti a tornare tra i convocati.

Anche oggi un’ottima notizia: il Milan fa sapere che anche Alessio Romagnoli è pienamente recuperato. Il capitano rossonero ha ormai smaltito la lesione al gemello mediale della gamba sinistra. Non a caso nell’allenamento odierno a Milanello, Romagnoli ha lavorato finalmente con il resto del gruppo.

Leggi anche:

Romagnoli recuperato: out solo Calabria e Maldini

Come mostrato dal Milan attraverso i profili social, anche Romagnoli dunque ha lavorato sul campo assieme ai propri compagni. Il numero 13 dovrebbe dunque essere pronto e disponibile per sabato prossimo, quando il Milan farà visita al Parma. Restano indisponibili invece Davide Calabria e Daniel Maldini.

Il capitano si era fermato dopo la vittoria rossonera per 2-0 sul campo dell’Hellas Verona, dello scorso 7 marzo. Un mese pieno di assenza dunque per Romagnoli, che ha saltato ben cinque gare. Tra le quali anche il doppio impegno negli ottavi di Europa League con il Manchester United.

Il polpaccio è il punto debole di Romagnoli a livello muscolare. Infatti il classe ’95 aveva saltato diversi incontri ad inizio stagione sempre per lo stesso tipo di infortunio. Pioli aveva dovuto iniziare il campionato 2020-2021 senza il proprio centrale titolare sino al derby d’andata.

Verso Parma-Milan, le ultime di formazione

Possibili cambi di schieramento dunque per Pioli in vista di Parma-Milan. Il tecnico potrà disporre dell’attacco al completo e di un pacchetto più sostanzioso di centrali difensivi. Non ci si aspetta comunque nessuna sorpresa particolare nell’undici titolare.

Al Tardini spazio a Donnarumma tra i pali. In difesa Dalot dovrebbe ritrovare spazio a destra con Theo Hernandez a sinistra. Kjaer e Tomori saranno ancora i due centrali titolari. In mediana Kessie al fianco di Bennacer, mentre sulla trequarti Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic dovrebbero accompagnare Ibrahimovic.

Molte le assenze invece in casa Parma. Il tecnico Roberto D’Aversa dovrebbe fare a meno di moltissimi elementi attualmente infortunati. Sicura l’assenza di Iacoponi, Inglese, Mihaila, Osorio, Nicolussi, Sohm e Zirkzee. In dubbio anche Brunetta, Cyprien e Karamoh.