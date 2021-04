E’ stato accostato con insistenza al Milan nelle ultime ore. Ilicic è in scadenza e l’Atalanta sembra essersi mossa per parlare di rinnovo.

Josip Ilicic è al centro di molte voci di mercato. Voci che lo hanno accostato spesso al Milan nelle ultime ore, che secondo fonti autorevoli avrebbe già avviato un dialogo con il procuratore del ragazzo. I rapporti con Gasperini non sono proprio idilliaci, e dopo la lite a distanza in campo nell’ottavo di finale di Champions contro il Real Madrid, qualcosa forse si è rotto. La rottura con il mister potrebbe essere il fattore determinante per il 32enne per lasciare l’Atalanta, ma pare che nelle ultime ore qualcosa sponda Bergamo si sia mosso.

Secondo quanto riportato da Alessandro Jacobone di Milanisti non Evoluti, pare che l’Atalanta abbia pronta l’offerta di rinnovo per lo sloveno. “Proposta di rinnovo da parte dell’Atalanta a Ilicic”, recita sia il post su Facebook che il tweet su Twitter. Il giornalista ha inoltre riportato un suo vecchio tweet in cui chiarisce la situazione riguardante la proposta del procuratore a Milan e Roma.

Ilicic, arriva l’offerta di rinnovo dall’Atalanta

Importante sarà nei prossimi giorni capire i dettagli della proposta dei nerazzurri, che dunque intendono fare un tentativo per trattenere il loro numero 72. Ilicic negli scorsi giorni è stato dato molto vicino all’addio, e fonti come Sky hanno parlato di contatti avviati tra Milan e il procuratore Ruznic. Stefano Jacobone intanto, con un tweet nella serata di ieri, ha dato la notizia di un’offerta di rinnovo da parte della dea, facendo il punto della situazione.

Ruznic ha dunque proposto il calciatore al momento a Roma e Milan, per un’offerta contrattuale da 2,5 milioni di euro. Nessun contatto al momento risulta tra la dirigenza rossonera e quella dei bergamaschi, che potrebbero decidere di convincere Ilici a restare. Il rilancio dell’Atalanta rischia di far saltare tutto? Il contratto di Ilicic scade nel 2022, e qualora la notizia venisse confermata, si tratterebbe sicuramente di un ostacolo importante per le tentatrici attorno allo sloveno.

In ogni caso adesso la palla passa al ragazzo, che potrebbe avere sul tavolo la prima offerta concreta dopo tante voci. La trattativa con i rossoneri non è ancora avviata, ma in caso di rinnovo rischierebbe di morire sul nascere. Gianluca di Marzio nella gionata di ieri aveva parlato di “forte tentazione”. Massara lo stima molto e probabilmente Ilicic sta valutando l’ipotesi di andar via.