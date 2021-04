Maldini a colloquio con Theo Hernandez: cosa si sono detti

Ieri sarebbe andato in scena un dialogo tra Paolo Maldini ed il terzino Theo Hernandez, recentemente tra i più deludenti del Milan.

Uno dei calciatori maggiormente in difficoltà in casa Milan al momento è Theo Hernandez. Il terzino francese non sta vivendo il periodo più brillante della sua esperienza rossonera, anzi, è finito sul banco degli accusati per alcune recenti prove negative.

Sintesi del suo periodo no è sicuramente l’errore marchiano che ha consentito alla Sampdoria di passare in vantaggio a San Siro sabato scorso. Un passaggio sballato e senza convinzione che ha regalato a Fabio Quagliarella l’occasione di segnare un bel gol.

Theo è in calo. Un terzino che quando spinge fa sempre male agli avversari, ma che spesso cala a livello di concentrazione, in particolare in fase difensiva. Il numero 19 è un elemento centrale nel gioco di mister Stefano Pioli e dunque certe prestazioni sotto tono non sono ammissibili.

Maldini sprona Theo: “Non molliamo proprio ora”

Secondo quanto riportato da Tuttosport sarebbe intervenuto direttamente Paolo Maldini per verificare il momento delicato e le condizioni (più mentali che atletiche) di Theo Hernandez. Ieri sarebbe andato in scena un colloquio tra i due a Milanello.

In realtà Maldini di recente ha parlato vis à vis con diversi calciatori rossoneri, per capire in sintesi cosa non sta andando rispetto a diverse settimane fa. Quali sono i problemi individuali e di squadra, lavorando dunque sulla testa dei calciatori in calo.

Maldini non ha di certo rimproverato Theo. Anzi, l’ex capitano del Milan ha confermato la propria stima assoluta per il terzino classe ’97, che è stato visionato e scelto dallo stesso dirigente durante l’estate 2019. Non a caso l’acquisto di Hernandez è considerato tra i migliori colpi in entrata degli ultimi anni.

Il direttore dell’area tecnica ha spronato il calciatore francese. Gli ha chiesto di non mollare proprio ora, nel momento topico della stagione e di lavorare con serenità senza rimuginare sui propri errori. Ma ovviamente la concentrazione e la motivazione dovrà restare alta.

Nessun discorso neanche sul futuro del giocatore, che resterà legatissimo al Milan anche per le prossime stagioni. A prescindere dalla qualificazione in Champions League, i rossoneri considereranno Theo come uno dei perni per il progetto presente e futuro.