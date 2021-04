Ibrahimovic, rinnovo vicino. Maldini: “Mancano pochi dettagli”

Paolo Maldini annuncia che manca poco al prolungamento contrattuale di Ibrahimovic. Invece con Donnarumma intesa non vicina ancora.

Paolo Maldini ha parlato a Sky Sport nel pre-partita di Parma-Milan.

Il direttore tecnico rossonero ha confermato che Zlatan Ibrahimovic è vicino al rinnovo del contratto per un altro anno: “Mancano solamente dei piccoli dettagli, siamo vicinissimi al rinnovo“.

Per quanto riguarda Gigio Donnarumma rinnovo lontano, nonostante il portiere abbia la possibilità di diventare una bandiera del Milan. Maldini commenta: “E’ una scelta che uno fa. Tante volte ha dato soddisfazioni come nel mio caso, altre volte no. Non sono qui per giudicare. So cosa ho a disposizione dal club e so quale è la mia idea di squadra. Per fare un affare bisogna essere felici in due“.

Paolo si è espresso pure su Mario Mandzukic, rientrato dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per settimane: “E’ dispiaciuto perché pensava di essere in una condizione diversa. Sapevamo che c’era questo rischio. Si sente forte ma è una cosa fisiologica l’infortunio“.

L’ex Juventus oggi è in panchina a Parma. Le sue condizioni fisiche non sono delle migliori, ovviamente, ma nel finale di partita potrebbe tornare utile a Stefano Pioli.