Leao: “Vittoria importante per la Champions. Ibra? Cose che capitano”

Le dichiarazioni di Leao al termine del match di oggi Parma-Milan, vinto per 3-1 dalla formazione rossonera con una prova solida.

Al termine di Parma-Milan, che ha visto i rossoneri vincere e confermare il proprio secondo posto in classifica, Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste alcune dichiarazioni dopo un match più difficile e complicato del previsto, ma comunque vinto dal Diavolo.

Il portoghese è tornato al gol dopo 3 mesi: “Mancano ancora tante partite, ma è una vittoria importante per cercare di ottenere un posto in Champions. Il calcio è così, quando la squadra gira anche i gol arrivano più facilmente. Voglio dedicare alla mia famiglia il gol, mi sono sempre vicini e questa rete è per loro”.

Sul pari deludente di 7 giorni fa: “Con la Sampdoria non abbiamo fatto bene, sapevamo che oggi dovevamo entrare con la testa giusta, importante per il resto del campionato. Siamo tutti felici per i 3 punti”.

Un parere sull’espulsione di Ibrahimovic: “Sono cose che succedono, abbiamo lottato comunque fino alla fine e questa è la cosa più importante”.