Parma-Milan, Sky o Dazn: dove vederla in diretta tv e in streaming

Parma-Milan in campo al Tardini sabato 10 aprile alle ore 18 per la 30.a giornata di Serie A. Tutte le informazioni su dove vedere il match in diretta tv o in streaming

Ci si gioca molto oggi al Tardini in un Parma-Milan che assegna punti importanti per la classifica e gli obiettivi stagionali delle due squadre. I rossoneri, insidiati da Juventus, Atalanta e Napoli, non possono permettersi ulteriori passi falsi dopo l’1-1 con la Sampdoria per non compromettere ulteriormente la posizione in zona Champions. I Ducali, dal canto loro, puntano ai 3 punti per accorciare la distanze dal Torino, al momento quartultimo a -4 ma con una partita in meno.

Il Milan si presenta a Parma con l’infermeria sempre più vuota. Recuperati Mandzukic, Diaz e Leao restano indisponibili solo Calabria e Romagnoli. All’andata, a San Siro, un incredibile 2-2 con il doppio vantaggio parmense annullato dalla doppietta di Hernandez. Ben 4 i legni colpiti dai rossoneri che, in quella partita, persero per infortunio Bennacer.

Parma-Milan, la diretta tv: dove vederla

Come tutti i match di campionato in programma di sabato alle 18, anche Parma-Milan è un’esclusiva di Sky Sport. Per vedere la partita bisogna pertanto sintonizzarsi sui canali Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251. Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. A bordo campo, Peppe Di Stefano e Alessandro Alciato. Pre e post partita in studio con Marco Cattaneo e i suoi ospiti. Per gli abbonati a Sky sul digitale terrestre, diretta sui canali 473 e 483. Highlights al termine della partita su Sky Sport 24 con differita del match a partire dalla serata.

La diretta streaming

Due le opzioni per vedere Parma-Milan in streaming. SkyGo è l’opzione privilegiata per gli abbonati a Sky che possono usufruire della app disponibile per pc e dispositivi mobili se compresa nel loro abbonamento. Per accedere alla visione della partita basta accadere e selezionare dall’apposito menù i due canali sopra indicati.

Chi non è abbonato alla pay tv satellitare può vedere Parma-Milan in streaming su NowTv, la piattaforma di Sky accessibile su pc e smart tv che consente anche a chi non dispone di parabola e decoder di abbonarsi ai vari pacchetti proposti oppure di acquistare in pay per view un singolo evento pagando il relativo ticket. Per compiere quest’ultima operazione è necessario, ovviamente, registrarsi e disporre di un metodo di pagamento accettato dal portale.