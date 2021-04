Sky – Parma-Milan, ultime di formazione: sciolto il ballottaggio

Le ultimissime news di formazione per quanto riguarda Parma-Milan, match che si giocherà allo stadio Ennio Tardini oggi alle 18.

Mancano poche ore al prossimo match di campionato del Milan. I rossoneri non devono sottovalutare l’impegno di oggi pomeriggio contro il Parma. Una trasferta delicata, visto che i ducali sono alla caccia disperata di punti per la salvezza.

La redazione di Sky Sport poco fa ha dato gli ultimissimi aggiornamenti sulla probabile formazione del Milan, con cui i rossoneri si presenteranno dal 1′ minuto allo stadio Tardini. Mister Stefano Pioli, parmense doc, ha sciolto le riserve sul ballottaggio in difesa.

Pierre Kalulu è in vantaggio su Diogo Dalot. Il terzino francese dovrebbe dunque essere titolare sulla corsia destra, per sostituire l’infortunato Calabria. Per il resto previsioni che appaiono confermate: il Milan si presenterà con la formazione tipo almeno per 10/11.

Gli unici assenti in casa Milan saranno Calabria, che sta recuperando dall’intervento al menisco, ma anche Daniel Maldini e Alessio Romagnoli. Il capitano è rientrato in gruppo da giovedì scorso, ma non è ancora considerato pronto per giocare.

Molti invece gli assenti in casa Parma. La squadra di D’Aversa dovrà fare a meno di alcuni elementi centrali, come gli attaccanti Inglese e Zirkzee, a cui si sono aggiunte le defezioni di Karamoh, Brunetta e Mihahila.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, B. Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Man, Pellé, Gervinho.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.