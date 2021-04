Theo Hernandez ritrova il Parma: già 3 reti ai ducali

Theo Hernandez ha un feeling speciale contro il Parma: il suo score offensivo contro gli emiliani è davvero impressionante.

E’ stato forse il rossonero più discusso dell’ultima giornata di campionato. Theo Hernandez ha voglia di rifarsi dopo l’errore clamoroso che ha costretto il Milan a fermarsi in casa sabato scorso, nell’1-1 deludente con la Sampdoria.

Il terzino per rilanciarsi troverà oggi di fronte la squadra contro cui ha fatto statisticamente meglio da quando veste la maglia rossonera, ovvero il Parma. Theo infatti è una vera e propria bestia nera della squadra ducale: in 3 gare giocate ha segnato 3 gol.

Uno score impressionante per Theo Hernandez quando vede i colori gialloblu del Parma. Basti pensare che l’ultimo precedente al Tardini in Serie A fu deciso dalla sua rete. Era il 1 dicembre 2019 e la squadra di Stefano Pioli ancora faticava ad ingranare. Un suo gol in mischia all’88’ minuto regalò tre punti pesantissimi.

Ancora meglio ha fatto Theo in questa stagione. In Milan-Parma, match d’andata dello scorso 13 dicembre, il calciatore francese fu a dir poco eroico. I rossoneri infatti erano andati sotto di due reti a San Siro, per via delle marcature di Hernani e Kurtic.

La rimonta milanista nella ripresa fu tutta a firma di Hernandez: prima un colpo di testa sugli sviluppi di corner, poi un sinistro secco all’angolino. Il 2-2 fu dunque completamente merito dell’ex Real Madrid. Il quale oggi proverà a bissare tali prestazioni anche per cancellare le delusioni recenti.