Dazn non funziona: arrivano le scuse

Arrivano le scuse di DAZN, per i problemi riscontrati nella visioni dei match in programma quest’oggi sull’app. Ecco il messaggio apparso sul proprio profilo Twitter

Dazn si scusa per i problemi avuti in questa giornata, che hanno provocato il black-out di Inter-Cagliari e Verona-Lazio.

La tv in streaming non è riuscita a fornire ai suoi clienti il servizio atteso e attraverso un post, apparso sul proprio canale Twitter ufficiale, si è voluta scusare: “Siamo molto dispiaciuti di quanto sta accadendo oggi sulla piattaforma Dazn. Il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner esterno che non è stato in grado di risolvere velocemente applicando le previste procedure di backup, pur avendo ricevuto da parte di Dazn informazioni tempestive e collaborazione immediata.

Il nostro partner è attualmente al lavoro per risolvere una problematica che sembra coinvolgere più paesi a livello europeo e stiamo investigando ulteriormente la natura del danno ed eventuali responsabilità“.