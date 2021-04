Kessie tocca quota 10 reti | Eguagliato il record di Kakà

L’ivoriano Franck Kessie ha segnato ieri la sua decima rete stagionale. Davvero un bel traguardo per un centrocampista come lui.

Probabilmente, per numeri e rendimento, Franck Kessie può essere considerato ad oggi il miglior calciatore del Milan stagione 2020-2021. La crescita esponenziale dell’ivoriano, iniziata con l’arrivo di Pioli in panchina, non sembra arrestarsi.

Inutile discutere della sua prova di ieri a Parma. Ancora una volta Kessie ha portato la croce, come uomo ovunque del centrocampo e non solo. Ma soprattutto si è tolto lo sfizio di segnare l’ennesima rete stagionale. Stavolta non su calcio di rigore come spesso accade, bensì con un inserimento in area concluso dal destro del momentaneo 2-0.

Il gol segnato al Tardini è il centro numero 10 in campionato per Kessie. Una cifra davvero altisssima, se si pensa che l’ex Atalanta è un vero e proprio mediano in partenza, capace però di inserirsi senza palla e rendersi letale anche in attacco. La quota sale a 11 se si conta anche la rete in Europa League realizzata contro la Stella Rossa.

Kessie come Kakà versione 2007-2008

Come riferito da Tuttosport, Kessie ha eguagliato un primato di gol realizzati che perdura dalla stagione 2007-2008. Il classe ’96 è divenuto con la sua decima rete di ieri il centrocampista più prolifico del Milan dopo almeno trenta giornate di campionato.

Prima di lui era stato Ricardo Kakà a segnare almeno dieci reti in trenta partite nella stagione di tredici anni fa. Ma con una differenza sostanziale: Kakà come è noto era un trequartista puro, spesso schierato dall’allora tecnico Carlo Ancelotti anche come seconda punta.

Kessie invece è un mediano puro, che nello scacchiere tattico di mister Pioli gioca prevalentemente davanti alla difesa. A favore dell’ivoriano però c’è il discorso rigori. Ne ha realizzati ben 8 in stagione (soltanto due reti invece su azione) mentre Kakà all’epoca dei fatti segnò soltanto tre volte dal dischetto.