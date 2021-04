Serie A, la classifica aggiornata: vince il Napoli, occhio alla Lazio

Ecco la classifica di Serie A al termine dei match del pomeriggio, valevoli per la trentesima giornata. Juventus e Napoli rispondono al Milan

La Juventus tiene il passo del Milan, battendo il Genoa a Torino. La squadra di Andrea Pirlo si è imposta contro il Grifone per 3 a 1. Le reti del successo portano la firma di Kulusevski, Morata e McKennie. A nulla è servito il gol di Scamacca.

Il Genoa, prossimo avversario del Milan, ha perso per infortunio Zappacosta ed è stato così costretto a chiudere il match in dieci. Contro i rossoneri non ci sarà nemmeno Criscito, ammonito. Era diffidato.

La Juventus con questa vittoria si porta ad un solo punto dal Milan. Il Napoli, invece, si riporta a quattro lunghezza grazie al prezioso successo contro la Sampdoria. Successo che porta la firma di Fabian Ruiz e Osimhen.

Nella terza sfida del pomeriggio, arriva solo nel finale la vittoria della Lazio, contro il Verona al Bentegodi. I biancocelesti grazie alla rete di Milinkovic-Savic possono continuare a sognare un posto in Champions

Juventus-Genoa 3-1: 4′ Kulusevski, 22′ Morata, 49′ Scamacca (G), 70′ McKennie

Sampdoria-Napoli 0-2: 35′ Fabian Ruiz, 87′ Osimhen

Verona-Lazio 0-1: 92′ Milinkovic-Savic

La classifica di Serie A