Calciomercato Milan, colpo Belotti: spunta una nuova concorrente

Il Milan deve fare i conti con altre pretendenti nella corsa a Belotti, che sembra destinato a lasciare Torino. C’è una nuova concorrente ora.

Non solo Dusan Vlahovic, anche Andrea Belotti è uno degli attaccanti che il Milan valuta per la prossima finestra estiva del calciomercato. Il capitano del Torino è uno dei profili maggiormente accostati al club rossonero in questo periodo.

Il suo contratto va in scadenza a giugno 2022 e quindi il suo acquisto può essere una buona occasione di mercato per diverse società. Infatti, Urbano Cairo non potrà chiedere una cifra esagerata per la cessione del giocatore. Il patron granata vuole provare a prolungare l’accordo con il Gallo, il quale ascolterà l’offerta ma è comunque tentato a mettersi alla prova in una squadra che gli garantisca la vetrina europea.

Il Lione sfida il Milan per Belotti

Belotti vuole garanzie precise sul progetto sportivo e difficilmente il Torino potrà accontentare le sue ambizioni. La trattativa per il prolungamento contrattuale non è ancora partita, se ne parlerà quando la squadra di Davide Nicola avrà raggiunto la salvezza in Serie A. Poi le parti si incontreranno se capire se esistano o meno margini per il rinnovo.

Il Milan è in agguato e Tuttosport ritiene l’opzione rossonera quella più plausibile per il futuro del centravanti, che in passato ha ammesso di avere una simpatia per il Diavolo. I rapporti tra i club sono buoni, come si è visto anche nell’ultima sessione invernale del calciomercato con l’affare Soualiho Meite, trasferitosi in prestito con diritto di riscatto a Milano. Un’operazione forse propedeutica anche ad aprire discussioni su Belotti.

In Italia l’attaccante piace anche a Napoli, Roma, Fiorentina e Inter. Non mancano interessamenti dalla Liga (Atletico Madrid) e dalla Premier League. Ma nelle ultime ore è emersa anche un’altra pretendente nella corsa a Belotti. Oggi Tuttosport riporta che c’è pure il Lione ad aver messo nel mirino il bomber granata.

La società francese a fine stagione perderà Memphis Depay, che ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e non lo rinnoverà. Quindi c’è la volontà di prendere un altro attaccante. Belotti non sembra particolarmente tentato da questa destinazione, però in sede di calciomercato può succedere di tutto.