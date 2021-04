Dusan Vlahovic è un attaccante che al Milan piace molto, un ideale vice Ibrahimovic. Ma Commisso chiede una cifra altissima per la cessione.

Sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che Mario Mandzukic non rinnoverà il suo contratto e che il Milan andrà alla ricerca di un nuovo centravanti. Serve un vice Zlatan Ibrahimovic che dia maggiori garanzie.

Paolo Maldini e Frederic Massara nel prossimo calciomercato estivo porteranno a Milanello una nuova prima punta. Stanno circolando diversi nomi da settimane. Tra quelli maggiormente accostati al club rossonero c’è Dusan Vlahovic, talentuoso attaccante che milita nella Fiorentina e che in questa stagione è “esploso”.

Milan su Vlahovic: il prezzo della Fiorentina

Oggi Tuttosport conferma che il Milan sta seguendo con attenzione Vlahovic, classe 2000 che ha trovato una certa regolarità nell’andare in gol e che ha ancora notevoli margini di miglioramento. In questa stagione 15 reti e 2 assist nelle 29 presenze messe insieme nel campionato Serie A.

Il centravanti serbo ha caratteristiche che ne fanno un’ideale soluzione per l’attacco rossonero. Ma c’è un grande problema: la richiesta della Fiorentina per il cartellino. Secondo quanto scritto oggi dal quotidiano sportivo torinese, Rocco Commisso spara alto e chiede ben 60 milioni di euro.

Ci sono stati contatti preliminari tra il Milan e l’entourage di Vlahovic. Maldini e Massara sono interessati al giocatore, il cui contratto va in scadenza a giugno 2023. La Fiorentina vorrebbe rinnovarlo, l’ex Partizan Belgrado temporeggia e vuole riflettere bene sulla scelta da fare a fine stagione. È disposto ad ascoltare l’offerta della dirigenza viola, a cui è grato per aver creduto in lui.

La chiamata eventuale del Milan sarebbe una grande tentazione per Vlahovic, che ha in Ibrahimovic un idolo. Gli piacerebbe giocare assieme allo svedese, dal quale potrebbe imparate tanto e maturare ulteriormente. Inoltre, in maglia rossonera avrebbe la possibilità di giocare in Europa, forse in Champions League nella prossima stagione.

Adesso il calciatore e la Fiorentina sono concentrati sul raggiungimento della salvezza in Serie A, poi verranno approfonditi i discorsi sul futuro. Allo stesso modo il Milan ora ha altre priorità: la corsa Champions e i rinnovi di contratto. La proprietà rossonera Elliott è disposta a fare degli investimenti, ma per Vlahovic non spenderà mai la cifra ora richiesta da Commisso. Si ragionerà solamente su una bassa più bassa, altrimenti si punterà su un altro centravanti.