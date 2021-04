Calciomercato Milan, arriva Raiola per la firma

E’ atteso a Milano Mino Raiola. Il noto agente sarà nella sede del Milan per la firma del contratto di Zlatan Ibrahimovic. Il suo sbarco nel capoluogo servirà anche per fare il punto sul futuro di Donnarumma

C’è attesa per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Come vi abbiamo raccontato, l’accordo tra il Milan e l’attaccante svedese è stato ormai raggiunto, a cifre simili a quelle attuali: l’ex Galaxy continuerà a guadagnare circa 7 milioni di euro netti a stagione. Il 39enne chiuderà dunque la carriera in maglia rossonera: la firma del contratto potrebbe arrivare già in questa settimana.

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, in edicola stamani, è previsto l’arrivo a Milano di Mino Raiola, che si recherà nella sede del club rossonero per la firma. Appare ovvio che il ritorno nel capoluogo lombardo dell’agente italo-olandese servirà a fare a chiarezza anche su altri assistiti.

Futuro in bilico per Donnarumma

Se il rinnovo di Ibrahimovic è ormai cosa fatta, lo stesso non si può dire per Gigio Donnarumma. L’estremo difensore classe 1999, come il compagno, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ad oggi non è stata trovata un’intesa per la firma: le parti – come raccontato in questi giorni – sono ferme sulle proprie posizioni, con la trattativa che vive una vera e propria fase di stallo.

Il Milan vorrebbe blindare Donnarumma con un contratto lungo, di quattro-cinque anni, a otto milioni di euro netti a stagione. Raiola, forte dell’accordo praticamente scaduto, vorrebbe massimo un biennale a cifre più alte, 12 milioni. Gli ostacoli per il Milan sono inoltre rappresentati della possibile commissione, oltre che dalla clausola rescissoria che l’agente vorrebbe inserire in caso di accordo più lungo di due stagioni.

Attesa per la Champions

L’arrivo di Raiola a Casa Milan può dunque risultare importante ma non è detto che rappresenti una svolta. La sensazione è che Gigio Donnarumma per dare una risposta al club rossonero aspetti la qualificazione in Champions League. Ci sarà dunque da aspettare: i prossimi due match casalinghi, contro Genoa e Sassuolo, rappresentano certamente uno snodo importante verso l’obiettivo. Se dovessero arrivare i sei punti, visti gli incroci tra le altre squadre, i rossoneri metterebbero una seria ipoteca