Il Milan ha messo nel mirino Vasco Walz, giovanissimo talento in scadenza col Borussia Dortmund. Maldini a breve vuole chiudere l’affare.

Il Milan è molto attento ai giovani talenti, soprattutto se rappresentano occasioni di mercato a basso costo. Per questo nel mirino di Paolo Maldini e Frederic Massara è finito Vasco Walz.

Il centrocampista classe 2004 milita nel Borussia Dortmund e ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Può arrivare a parametro zero, dunque. Sarebbe un ottimo colpo, considerando che il giocatore ha ottime qualità e in Germania si parla molto bene di lui. Gli scout rossoneri lo hanno seguito in questi mesi e la dirigenza sembra convinta dell’operazione.

Maldini incontrerà il procuratore di Walz

Oggi il quotidiano Tuttosport spiega che nelle prossime settimane Hector Peris, l’agente di Walz, sarà a Milano per incontrare la dirigenza rossonera e provare a chiudere la trattativa. Maldini e Massara possono mettere a segno un ottimo affare in prospettiva.

Un anno fa, sempre a parametro zero, bloccarono Pierre Kalulu che era in scadenza di contratto con il Lione. Nonostante un po’ di scetticismo, perché il non aveva ancora esordito in Prima Squadra, invece il terzino è riuscito a convincere complessivamente nelle apparizioni ufficiali che ha fatto in questa stagione.

Walz è più giovane di Kalulu e probabilmente dovrà prima passare dal settore giovanile. Ma il talento non gli manca. Il centrocampista tedesco, che nelle vene ha anche sangue italiano, gioca nella formazione Under 17 del Borussia Dortmund e il club giallonero vorrebbe rinnovargli il contratto in scadenza. Tuttavia, le sirene dall’estero attraggono molto il ragazzo.

Oltre al Milan, nelle scorse settimane è trapelato un interessamento da parte del Barcellona. Quando società così si fanno avanti, significa che il giocatore ha veramente un buon potenziale. Tuttosport dà il Diavolo in vantaggio e presto la dirigenza parlerà con il procuratore per cercare un accordo sul contratto.

Walz, che è nel giro della nazionale tedesca Under 17, potrebbe essere uno dei primi colpi del Milan per la stagione 2021/2022.