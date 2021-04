Il Milan ha seguito con interesse la buona stagione di Erlic nello Spezia. Il club rossonero può contare anche su Rebic nell’eventuale trattativa.

Martin Erlic è una delle note più positive della stagione dello Spezia, squadra promossa dalla Serie B e che attualmente è fuori dalla zona retrocessione.

Il 23enne difensore croato è in Italia dal 2014, quando fu il Parma a ingaggiarlo dal settore giovanile del Rijeka. Successivamente si è trasferito al Sassuolo, che lo ha prestato al Sudtirol nel 2017 e proprio allo Spezia nel 2018. Nell’estate 2019 il club ligure ha investito circa un milione di euro per comprare il cartellino del giocatore a titolo definitivo. Un buon investimento.

Leggi anche:

Milan interessato a Erlic, connazionale di Rebic

Erlic in questa stagione ha messo insieme due gol e un assist in 23 presenze totali tra Serie A e Coppa Italia. Ha segnato la rete decisiva nella recente vittoria dello Spezia per 3-2 contro il Crotone. E aveva fornito anche l’assist per la marcatura di Maggiore. 3 punti fondamentali per la lotta salvezza della squadra ligure.

Il difensore croato è alto 193 centimetri ed è forte di testa, sa farsi valere nei duelli aerei. Il suo buon rendimento stagionale non è passato inosservato. Ci sono squadre della Serie A che lo hanno messo nel mirino. Oggi La Gazzetta dello Sport cita Napoli, Fiorentina e Milan in particolare.

Erlic è un connazionale di Ante Rebic, attaccante rossonero che dopo Spezia-Milan 2-0 è andato proprio a parlare con il difensore della squadra ligure. Lo stesso Rebic potrebbe essere determinante nel caso in cui il club rossonero decidesse di avviare una trattativa per l’acquisto del giocatore.

La Gazzetta dello Sport conferma che il Diavolo aveva già effettuato un sondaggio per Erlic nella scorsa estate e durante la stagione il calciatore è stato seguito. L’interesse c’è, bisognerà vedere se verrà messa sul tavolo un’offerta nel prossimo calciomercato estivo.

Il Milan in questo momento ha altre priorità. In difesa dovrà riscattare Fikayo Tomori, per il cui riscatto è previsto un investimento da 28 milioni. Da capire poi il futuro di Alessio Romagnoli e Mattia Caldara. Quest’ultimo rientrerà dal prestito all’Atalanta, che non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 15 milioni.