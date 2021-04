Calciomercato Milan, doppio duello con la Roma per l’attacco

La Roma ha nel mirino due obiettivi di mercato del Milan. Il club giallorosso si sta già muovendo, come Paolo Maldini e Frederic Massara.

Il Milan ha trovato in Zlatan Ibrahimovic un attaccante ancora in grado di fare la differenza, ma con alcuni normali limiti considerata l’età. Ciò che è mancato a Stefano Pioli è un vero sostituto dello svedese.

La dirigenza ha provato a sopperire a tale mancanza ingaggiando Mario Mandzukic, rimasto svincolato dopo la deludente esperienza in Qatar. Purtroppo, però, l’ex Juventus non è riuscito a dare il contributo sperato. A causa del ritardo condizione e dei problemi fisici, il suo apporto in rossonero è stato nullo finora. Improbabile un rinnovo del contratto a fine stagione.

Milan, anche la Roma interessata a Belotti e Vlahovic

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno già messo gli occhi su alcuni centravanti che potrebbero fare comodo a Pioli. Ovviamente si guarda innanzitutto in Serie A a giocatori che conoscono già il campionato e che dunque possono avere meno problemi. Non a caso da settimane al Milan vengono accostati Andrea Belotti e Dusan Vlahovic.

Il Gallo ha un contratto in scadenza a giugno 2022 con il Torino e appare poco propenso a rinnovarlo. Può essere un’interessante occasione di mercato per il Milan. Urbano Cairo un tentativo per il prolungamento lo farà, però è già entrato nell’ottica di poter cedere Belotti e proverà a guadagnare almeno 30 milioni di euro.

Ci sono più squadre interessate al bomber granata. In Italia, oltre al Milan, si parla molto della Roma. Il club giallorosso potrebbe inserire una contropartita tecnica per abbassare l’esborso di denaro dell’operazione. Si fanno i nomi di Amadou Diawara e Carles Perez. Due giocatori che farebbero comodo al Torino.

E la Roma è anche sull’altro centravanti che piace al Milan, ovvero Vlahovic. La società rossonera ha avuto dei contatti con l’entourage, ma quella capitolina non è stata affatto a guardare.

Stando a quanto spiegato da IlRomanista.eu, la Roma ha già avuto due incontri con i procuratori dell’attaccante serbo ed entro una settimana ce ne sarà un terzo. I confronti sono stati positivi, però il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto ha fatto capire che difficilmente avrà presto la cifra richiesta dalla Fiorentina (non meno di 35 milioni). Servono delle cessioni prima di poter affondare il colpo.

Vlahovic è lusingato dall’interesse della Roma, che ha messo sul tavolo un contratto da 2 milioni netti a stagione più bonus. L’affare non è semplice. Oltre al Milan, anche società straniere (della Premier League in particolare) sono interessate al calciatore. La Fiorentina, che vorrebbe rinnovargli il contratto, spera nell’asta nel caso in cui si dovesse concretizzare la cessione.