Ibrahimovic, dalla Svezia: “Violato il codice FIFA”. Cosa rischia

In Svezia rivelano che Ibrahimovic ha violato le regole FIFA e UEFA per quanto riguarda le scommesse. Il giocatore rischia delle sanzioni.

In questi giorni Zlatan Ibrahimovic è al centro di più “casi”. Innanzitutto quello riguardante l’espulsione in Parma-Milan per “critica irrispettosa” all’arbitro Fabio Maresca. Fatto che gli è costato una giornata di squalifica.

Una vicenda non chiara. La sensazione è che il fischietto napoletano abbia preso un provvedimento esagerato estraendo il cartellino rosso. Altro fatto da chiarire è quello della presenza del giocatore presso un ristorante di Milano, dove a suo dire avrebbe avuto solamente un appuntamento di lavoro e non un pranzo.

Ibrahimovic socio di una società di scommesse?

E dalla Svezia si aggiunge un’altra vicenda. Stando a quanto riportato da Aftonbladet, Ibrahimovic sarebbe socio di una società di scommesse: Bethard.com, con sede a Malta.

I regolamenti FIFA e UEFA stabiliscono che i giocatori che hanno interessi finanziari nelle aziende di scommesse non possono partecipare alle loro competizioni. In Svezia hanno verificato che Unknown AB, società di Zlatan, detiene ancora il 10% delle azioni di Gameday Group PLC, l’unico azionista di Bethard. L’operazione di acquisto delle quote è stata fatta nel 2018.

Tornando a giocare in Europa League con il Milan e le Qualificazioni al Mondiale 2022 con la Svezia, il centravanti avrebbe violato le regole. Se ritenuto colpevole, Ibrahimovic potrebbe essere multato fino a centomila euro e potrebbe potenzialmente essere sospeso fino a un massimo di tre anni da tutte le competizioni. Questo è quanto stabilito dal regolamento della FIFA. Ovviamente andrà fatta chiarezza su tutta la vicenda prima di capire cosa effettivamente potrà succedere.

Erik Skarp, l’amministratore delegato di Bethard, ha confermato a Sportbladet che Ibrahimovic è ancora azionista della società. Non rimane che attende sviluppi.